Лагерь для детей с онкогематологическими заболеваниями начал работу на Дону

Летний лагерь «Радуга дружбы» для детей с онкогематологическоими заболеваниями начал работу в Ростовской области.

Согласно информации из официальных источников, лагерь работает на территории детского оздоровительного комплекса «Мир», расположенного в Неклиновском районе.

Пройти курс реабилитации в нем могут дети в возрасте от 9 до 17 лет, находящиеся в состоянии стойкой ремиссии и выздоровления.

Их ждут ролевые игры, конкурсы, концерты, творческие мастерские, оздоровительные комплексы и программы по психологической адаптации к взрослой жизни в социуме.

Вместе с детьми в лагерь приезжают врач-гематолог, медицинский психолог, социальный работник, воспитатели и волонтеры.