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Лагерь для детей с онкогематологическими заболеваниями начал работу на Дону
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Лагерь для детей с онкогематологическими заболеваниями начал работу на Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Летний лагерь «Радуга дружбы» для детей с онкогематологическоими заболеваниями начал работу в Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, лагерь работает на территории детского оздоровительного комплекса «Мир», расположенного в Неклиновском районе.
Пройти курс реабилитации в нем могут дети в возрасте от 9 до 17 лет, находящиеся в состоянии стойкой ремиссии и выздоровления.
Их ждут ролевые игры, конкурсы, концерты, творческие мастерские, оздоровительные комплексы и программы по психологической адаптации к взрослой жизни в социуме.
Вместе с детьми в лагерь приезжают врач-гематолог, медицинский психолог, социальный работник, воспитатели и волонтеры.
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