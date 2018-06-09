Пропавшего из Краснодарского лагеря мальчика нашли живым

Двенадцатилетнего подростка, пропавшего из детского лагеря в Крымском районе Краснодарского края, нашли живым. Об этом телеканалу «360» сообщил представитель Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

В поисках ребёнка участвовали спасатели, полиция и волонтёры. В каком именно месте обнаружили пропавшего мальчика не сообщается, о состоянии его здоровья тоже.

Подросток пропал 8 июня из лагеря «Патриот Кубани». Его исчезновение обнаружили во время пересчёта детей в районе 19.00 по местному времени. После этого полиция объявила ребёнка в розыск.