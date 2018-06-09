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Пропавшего из Краснодарского лагеря мальчика нашли живым
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Пропавшего из Краснодарского лагеря мальчика нашли живым 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Двенадцатилетнего подростка, пропавшего из детского лагеря в Крымском районе Краснодарского края, нашли живым. Об этом телеканалу «360» сообщил представитель Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
В поисках ребёнка участвовали спасатели, полиция и волонтёры. В каком именно месте обнаружили пропавшего мальчика не сообщается, о состоянии его здоровья тоже.
Подросток пропал 8 июня из лагеря «Патриот Кубани». Его исчезновение обнаружили во время пересчёта детей в районе 19.00 по местному времени. После этого полиция объявила ребёнка в розыск.
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