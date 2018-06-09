Авторская методика. Тюменский профессор удалил девятимесячной девочке опухоль мозга

В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени провели уникальную операцию девятимесячной Маше из Татарстана.

Полтора месяца назад с профессором, руководителем учреждения Альбертом Суфиановым связались коллеги и рассказали про ребенка, в головном мозге которого развились две большие опухоли в обоих полушариях. Маленький возраст, тяжелое состояние девочки и обильное кровоснабжение образований не позволяли провести традиционную нейрохирургическую операцию. Спасение решили искать в эндоскопической малоинвазивной хирургии.

«Меня попросили провести эту операцию лично, по своей авторской методике. Посмотрев на снимки девочки, я понял, что вариантов больше нет: если мы не поможем ребенку, за эту операцию никто не возьмется. Слишком велики риски. При обычной нейрохирургической операции ребенок мог погибнуть от сильнейшего кровотечения», — рассказал профессор.

Операция прошла успешно. Всего за час через микропроколы удалось удалить обе опухоли без кровопотери, не повредив при этом структуры головного мозга. Положительный результат — заслуга возглавляемой Альбертом Суфиановым команды врачей — хирургов, анастезиологов, реабилитологов. Спустя неделю Маша чувствует себя хорошо: ест, разговаривает, набирается сил, — сообщили в центре. Малышку не просто спасли от недуга, но и дали шанс на нормальную жизнь и полноценное развитие.

Как рассказала мама маленькой пациентки Клавдия, о том, что в головном мозге ребенка развиваются опухоли, стало известно после УЗИ на 28 неделе беременности. Трижды врачи, наблюдавшие девушку, собирали консилиум. Глядя на снимки, советовали прервать беременность, но будущая мама наотрез отказалась.

«Семь месяцев мы проходили консервативное лечение в Татарстане. Врачи оперировать не брались, боялись. В марте 2018 года у нас диагностировали синдром Айкарди-редчайший диагноз, генетическую эпилепсию, диффузную мышечную гипотонию и задержку психомоторного развития. Вновь встал вопрос об операции. Наши врачи связались с Альбертом Суфиановым. Я очень рада, что мы попали в ФЦН. Огромное спасибо всем, кто провел эту операцию и ухаживал за моей дочкой», — поделилась Клавдия.

Центр принимает на лечение детей из всех регионов России и зарубежных стран. При этом вся высокотехнологичная медицинская помощь гражданам РФ оказывается абсолютно бесплатно. Консультацию специалистов можно получить в заочной форме через сайт учреждения. Сегодня детское нейрохирургическое отделение ФЦН признано одним из лучших в стране. Здесь уже вернули здоровье тысячам малышей, половина из них — в возрасте до года. Центр пользуется популярностью и среди ямальских пациентов. Здесь прооперировали более тысячи ямальцев, в том числе 164 детей.