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Более 300 детей-инвалидов Новгородской области получат сертификаты на отдых в 2018 году
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Более 300 детей-инвалидов Новгородской области получат сертификаты на отдых в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июня. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты Новгородской области в 2018 году выдаст 350 сертификатов на отдых детям-инвалидам. Новая форма поддержки позволит родителям самостоятельно выбрать любой санаторий и время отдыха, сообщила в субботу ТАСС директор департамента профильного министерства Людмила Пономарева.
"Сертификаты — новая форма предоставления услуги по отдыху детей-инвалидов, в этом году ими смогут воспользоваться 350 человек. Здесь преимущество в том, что родители сами выбирают оздоровительную организацию, предпочтительное место и время, когда им удобно — не обязательно в период каникул", — сказала Пономарева.
Она добавила, что сумма сертификата составляет 16 тыс. рублей и предполагает отдых в течение 21 дня.
Как сообщили ТАСС в региональном министерстве труда и социальной защиты, на отдых детей-инвалидов в 2018 году выделено 38 млн рублей.
ТАСС: последние новости
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