Ещё
Детям из Хорошево-Мневников расскажут о Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Детям из Хорошево-Мневников расскажут о Москве 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
С июня по июль студия «Литературное творчество. Репортер» Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» будет проводить практикумы для детей и подростков «Москва — сквозь века».
— Какой он, наш город? Какова его история? Чем он живет сейчас? И каким он будет завтра? С утра до вечера, пять дней в неделю литераторы и репортеры нашего дворца будут открывать что-то новое о своей малой родине — Москве. Участников ждут выставки, музеи, пешеходные экскурсии по улицам города. Море положительных эмоций, множество фотографий, а главное — знания по истории, культуре, этикету и литературе, которые помогут не только в школе, но и в повседневной жизни, — рассказали в пресс-службе дворца.
Напомним, в студии «Литературное творчество. Репортер» занимаются дети от 8 до 18 лет под руководством педагога Ирины Соляр. В программе занятий: изучение русского языка, повышение уровня грамотности, работа над ошибками, написание изложений и сочинений в разных жанрах, создание репортажей о культурных событиях, публикация работ в Интернете и печатных изданиях, создание стенгазет, участие в литературных конкурсах.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В досуговом центре Куркина для детей подготовили развивающую программу Акушерка из Щукина стала победительницей городского конкурса профмастерства В поликлинике №60 снова заработала детская стоматология
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы33
Киркоров жестоко обошелся с Бузовой и Собчак7
Что вырезали из «Место встречи изменить нельзя»4
Самые скандальные эротические сцены в истории кино14
Чумовые героини «Модного приговора»6
Видео
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение