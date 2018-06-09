Детям из Хорошево-Мневников расскажут о Москве

С июня по июль студия «Литературное творчество. Репортер» Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» будет проводить практикумы для детей и подростков «Москва — сквозь века».

— Какой он, наш город? Какова его история? Чем он живет сейчас? И каким он будет завтра? С утра до вечера, пять дней в неделю литераторы и репортеры нашего дворца будут открывать что-то новое о своей малой родине — Москве. Участников ждут выставки, музеи, пешеходные экскурсии по улицам города. Море положительных эмоций, множество фотографий, а главное — знания по истории, культуре, этикету и литературе, которые помогут не только в школе, но и в повседневной жизни, — рассказали в пресс-службе дворца.

Напомним, в студии «Литературное творчество. Репортер» занимаются дети от 8 до 18 лет под руководством педагога Ирины Соляр. В программе занятий: изучение русского языка, повышение уровня грамотности, работа над ошибками, написание изложений и сочинений в разных жанрах, создание репортажей о культурных событиях, публикация работ в Интернете и печатных изданиях, создание стенгазет, участие в литературных конкурсах.