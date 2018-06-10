Две тысячи человек побывали на открытии детского лета в Анапе

Праздник «Аргонавты в поисках золотого солнца Анапы» состоялся на Театральной площади города. Там побывали две тысячи человек. На мероприятии в небо запустили желтые шары, сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс‐службу местной администрации.

Туристы и жители Анапы собрались на площади, чтобы поприветствовать лето. Детишкам раздавали разноцветные флажки и шары. Они танцевали и пели вместе с ансамблями, которые выступали на празднике.

На сочинской телебашне включили световое шоу. Представление показали 9 июня.