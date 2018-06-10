Ещё
Две тысячи человек побывали на открытии детского лета в Анапе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Две тысячи человек побывали на открытии детского лета в Анапе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Праздник «Аргонавты в поисках золотого солнца Анапы» состоялся на Театральной площади города. Там побывали две тысячи человек. На мероприятии в небо запустили желтые шары, сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс‐службу местной администрации.
Туристы и жители Анапы собрались на площади, чтобы поприветствовать лето. Детишкам раздавали разноцветные флажки и шары. Они танцевали и пели вместе с ансамблями, которые выступали на празднике.
На сочинской телебашне включили световое шоу. Представление показали 9 июня.
360tv.ru: последние новости
Более 100 детских мастер‐классов пройдет в Москве в День России Пропавшая жительница Тюмени найдена мертвой в Красноярске Ученый объяснил опасность гаджетов для детей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые скандальные эротические сцены в истории кино15
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы39
Наталья Орейро станцевала в кокошнике1
Что вырезали из «Место встречи изменить нельзя»12
Почему Безруков стал так много пить15
Видео
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение