Летние каникулы: что выбирают дети и родители в Таджикистане

Сидеть дома, поехать в лагерь или записаться в секцию. В Таджикистане — большой выбор, как провести летние каникулы. Что предпочитают дети и родители, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Зарина Абдуназарова. В школе — науки, на каникулах — творчество, решила Назокат Дадобаева и записала сына в студию живописи. Семилетний Олим согласился и хочет летом ходить еще в несколько секций.

«Сейчас дети не выходят. У них или планшеты, или телевизоры, или мультики. Поэтому лучше вот так… заняты, общаются, играют, рисуют — развиваются», — поделилась Назокат Дадобаева.

«Мама выбрала рисование, а я выбрал тхэквондо и лепку», — рассказал Олим.

Дети чаще выбирают активный отдых. Предпочитают игру в теннис, борьбу или футбол. Гонять мяч любят все: и мальчики, и девочки. Единоборства — один из самых распространенных видов спорта, которые школьники Таджикистана выбирают на лето. Желающих так много, что приходится открывать дополнительные группы, но мест все равно не хватает.

«У нас очень высокий уровень квалифицированных тренеров, они могут найти ключ к ребенку с тем, чтобы привить его к спорту. Во время учебы это сложно, многие дети очень тяжело переносят ту нагрузку учебную, а еще и физическая. Сейчас самое время, когда они за 2-3 месяца прививаются. И в сентябре будут сами находить время, чтобы придти в зал», — рассказал президент Национальной федерации тхэквондо и кикбоксинга Таджикистана Мирсаид Яхьяев.

Большинство родителей в Таджикистане считают: на каникулах важно не только отдохнуть, физическая нагрузка никогда не помешает. Занятия в кружках и секциях прививают любовь к ремеслу или спорту.

«Я думаю, интеллектуальное развитие есть у ребенка, да и дома мы занимаемся, а физическое развитие нам нужно для повышения иммунитета и чтобы было, куда свою энергию деть», — поделилась Зарина Дадоева.

Уже через неделю, когда закончатся экзамены, откроются детские оздоровительные и загородные лагеря. Родители шутят: там дети смогут отдохнуть не только от школы, но и от опеки родных.

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