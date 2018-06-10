В Кировской области начали свою работу еще девять загородных лагерей

Первая смена в них начинается 10 июня.

В правительстве области состоялось очередное заседание комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на территории Кировской области, которое провел министр спорта и молодежной политики региона Георгий Барминов, сообщает сайт правительства области.

Решение о допуске лагеря к работе принимают на основе заключения, выданного контрольно-надзорными органами. В ходе прошлых заседаний к работе допустили девять детских лагерей, которые открылись с 1 по 6 июня. Сейчас к ним прибавились еще 9 загородных лагерей. Первые заезды детей начались 7 июня и продлятся до 10 июня.

Заместитель министра спорта и молодежной политики региона Марионэлла Шевченко напомнила, что основанием для допуска лагеря к работе является выполнения всех требований по безопасности и комфортному пребыванию детей.

«В настоящее время комиссией к работе допущены и уже начали осуществлять свою деятельность детские лагеря «Эврика+», «Вишкиль», «Колокольчик», «Березка», «Белочка», «Мир», «Орленок» и «Весна», — отметила Марионэлла Шевченко.

Лагерь «Имени Ю. А. Гагарина» решением комиссии также допустили к работе. На прошлом заседании организация не получила разрешение на прием детей, так как у нее отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензия на осуществление медицинской деятельности. На данный момент руководство лагеря устранило все нарушения. Первая смена в нем начнется 10 июня.

Допущенные к работе детские лагеря «Березка», «Белочка», «Мир», «Орленок» и «Весна» входят в структуру центра отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы». Его создали путем реорганизации областного предприятия «Дирекция загородных лагерей» в январе текущего года. Такое решение позволило усилить контроль за качеством и безопасностью отдыха детей, находящихся под особой защитой государства. В шести лагерях центра «Вятские каникулы» в этом году отдохнут более семи тысяч детей. В том числе около четырех тысяч ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Из-за неблагоприятных погодных условий Георгий Барминов поручил руководителям лагерей обеспечить соблюдение температурного режима согласно санитарным нормам. В местах пребывания детей должен быть организован ежедневный мониторинг температуры воздуха.

Работа комиссии по допуску лагерей к работе продолжается. В 2018 году в Кировской области будут работать 24 стационарных загородных лагеря, а также три санатория и один палаточный лагерь.

Фото — stolica-s.su