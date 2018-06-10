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Что читали на нашем сайте на этой неделе
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Что читали на нашем сайте на этой неделе 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Редакция сайта Chips Journal решила в конце недели собирать самые читаемые материалы и делиться темами, которые, возможно, прошли незамеченными у части пользователей.
На уходящей неделе самый большой интерес, согласно статистике, вызвала статья о датах школьных каникул на 2018-2019 год. Согласны: когда, как не сейчас, покупать билеты на следующий сезон и планировать отдых. Если вы еще не в курсе, как будут отдыхать школы по системе «5+1» и по обычной схеме, узнайте здесь.
Неизменные рекорды продолжает бить статья «5 загадок на логику для детей и взрослых (спорим, не отгадаете!)»: ее вообще можно распечатать и взять с собой в дорогу. Дети будут заняты час, как минимум, если не подсказывать.
Третье место по количеству прочтений занял материал о качестве мороженого. В Роскачестве определили самый хороший и самый плохой пломбир, а мы об этом написали.
Больше всего споров и реакций в наших социальных сетях вызвала новость о том, что педиатр Федор Катасонов призвал родителей прививать детей сверх графика. В комментариях читатели спорили, делились мнениями и — главное — спрашивали, каких именно прививок не хватает, по мнению Катасонова, в национальном календаре. Через несколько дней врач ответил на этот вопрос, а мы мгновенно опубликовали его ответ.
А еще на прошлой неделе мы опубликовали список фестивалей лета, которые нельзя пропустить; посоветовали, куда сходить на длинные выходные (теперь мы рассказываем вам об этом лично и записываем редакционный видео-гид по четвергам); выяснили, чего боятся родители, отправляя детей в лагерь (а зря) и порассуждали о том, как воспитывать мальчиков в эпоху #MeToo.
Это, конечно, не все: на сайте ежедневно обновляется афиша, есть большой раздел про детский отдых в лагере и много другой информации, которую мы узнаем и собираем для вас.
Чтобы не пропустить ничего полезного и интересного о детских развлечениях, развитии и психологии, подписывайтесь на наш канал в Telegram. Всего 1-2 поста в день.
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