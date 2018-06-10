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Поступок ребенка из Приморья разделил пользователей соцсетей на два лагеря
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Поступок ребенка из Приморья разделил пользователей соцсетей на два лагеря 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
После публикации видеоролика в социальной сети подписчики поспорили о старой игре — кидание с балкона шарика, наполненного водой. Детские шалости в этот раз обошлись без последствий.
На видео видно, как ребенок из дома на улице Горького в Уссурийске кидает шарик и прячется. «Улица Горького. Когда дома отобрали планшеты и телефоны. Обходите стороной лучше)», — написал автор ролика.
Мнения разделились: «Мы тоже так делали и так весело было, а потом я выросла и на меня пакет с водой прилетел, а зимой кто-то с балкона снегом окатил да прям за шиворот попало. Это наверное закон бумеранга сработал», «Что в этом смешного? Сегодня прямо перед моими ногами этот шар упал. Все брызги на меня. Я была в школьной форме. Это хорошо, что я с экзамена шла, а если на экзамен».
В Приморском океанариуме ребенок свалился со второго на первый этаж в детском уголке в кафе во время игры. По словам матери четырехлетнего малыша, администрация никак не отреагировала на ситуацию, никого не было на месте.
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