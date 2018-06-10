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Спектакль «Денискины рассказы» в МДТЭ
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Спектакль «Денискины рассказы» в МДТЭ 

CHIPS journal 24 минуты назад
Фото: CHIPS journal
Все мы когда-то были детьми, и у каждого в душе сохранились самые светлые и самые радостные воспоминания о детстве. Если вы хотите освежить эти воспоминания и на секунду вернуться в то счастливое время, приходите в Московский детский театр эстрады.
Режиссер Роман Коваль и юные артисты Московского детского театра эстрады решили взглянуть на «Денискины рассказы» В. Ю. Драгунского под новым неожиданным углом, поставив знак равенства между театром и детством.
Подобный театральный эксперимент, конечно же, потребовал и особенного оформления. Сон — это пространство грез и фантазий, поэтому в декорациях также осталось место для фантазий. Каждый зритель, будь то ребенок или взрослый, сможет увидеть или дофантазировать в визуальной составляющей проекта что-то свое.
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