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В детских лагерях Челябинской области прошел полицейский рейд
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В детских лагерях Челябинской области прошел полицейский рейд 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Полиция Челябинской области приступила к профилактическим рейдам по детским загородным лагерям.
Первая волна прошла в Аргаяшском районе. Местные сотрудники отделов по делам несовершеннолетних посетили лагеря «Звездочка», «Юность» и «Акакуль», где провели с подротками беседы на тему соблюдения мер личной безопасности в летний период.
«Стражи порядка напомнили ребятам об ответственности за совершение административных правонарушений и преступлений. Также в рамках всероссийской профилактической акции «Безопасный Интернет детям» школьникам разъяснили меры безопасности, которые нужно соблюдать при общении в социальных сетях. Детям в доступной форме рассказали о возможных угрозах, о группах в соцсетях, направленных на склонение подростков к противоправным действиям, и как им противостоять», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Как сообщили в ведомстве, профилактические рейды по детским лагерям продлятся все каникулы вплоть до сентября.
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