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Врач лагеря на Урале, в котором отравились дети, лечил переломы зеленкой
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Врач лагеря на Урале, в котором отравились дети, лечил переломы зеленкой 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Ребенок мог бы потерять руку, если бы не догадался позвонить домой маме.
Стали известны неожиданные подробности о квалификации медперсонала и качестве медобслуживания в детском лагере «Сосновый», где на днях произошло массовое пищевое отравление — в больницы были доставлены двое вожатых и более 60 детей.
Как сообщает канал 360, врач оздоровительного лагеря два дня лечил зеленкой сложный перелом со смещением, который получил один из детей. О происшествии рассказала мать пострадавшего, Марина Потапова. По ее словам, сын упал и ушиб руку. За помощью он обратился к врачу, который помазал ушиб зеленкой. На следующий день рука распухла, однако медика это не насторожило. Он вновь помазал ушибленное место зеленкой и отпустил мальчика. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы измученный болью ребенок не позвонил маме и не попросился домой.
Марина забрала сына и тут же отвезла к хирургу, который диагностировал у ребенка перелом руки.
«Перелом очень серьезный. Подвижная кость. Ребенок руку вниз держал, и вся эта опухоль спустилась. В Екатеринбурге нам все вправили», — рассказала Марина журналистам.
Так как повязки не было и прошло целых два дня, опасность смещения кости и последующей операции сохраняется. Марину Потапову больше всего возмутило то, что ее не поставили в известность о происшествии: директор лагеря позвонил ей уже после постановки верного диагноза и извинился за «халатность» врача. Данный инцидент произошел всего за два дня до массового отравления, в котором, как оказалось, чудом не пострадала дочь Марины: девочка рассказала, что не стала есть обед. Ее мать подозревает, что детей в лагере кормили «через раз».
Ранее сообщалось, что в оздоровительном лагере «Сосновый» в уральской Кушве отравились 64 ребенка и двое вожатых. В качестве продуктов, которые привели к отравлению, рассматриваются поданные на обед котлеты с говорящим названием «Здоровье» и творожная запеканка, которую дети ели на полдник. По факту отравления Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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