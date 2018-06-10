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Более 100 детских мастер‐классов пройдет в Москве в День России
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Более 100 детских мастер‐классов пройдет в Москве в День России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На фестивале «День России. Московское время», который пройдет в столичных парках и на городских площадках 11 и 12 июня, организуют большую культурную программу для детей и их родителей. Юных гостей ждут детские спектакли, шоу гимнастов и иллюзионистов, концерты детских музыкальных коллективов и более сотни творческих и кулинарных мастер‐классов. Посетить все мероприятия можно совершенно бесплатно, рассказали «360» организаторы фестиваля.
В Измайловском парке постановку о потерявшейся собаке «Страсти по Каштанке» представит Детский музыкальный театр «Зазеркалье» из Санкт-Петербурга. Также здесь покажут кукольный спектакль по истории о Бременских музыкантах.
В Таганском парке выступят иллюзионисты. В программе шоу появлений и исчезновений, танцевальные номера с элементами спортивной, художественной, акробатической и командной гимнастики.
Источник фото: «Московские сезоны»
На площади Революции для юных зрителей подготовили спектакли, концерты и множество мастер-классов. На сцену поднимутся талантливые артисты детского вокального ансамбля «Непоседы», после них свое представление покажут юные артисты детского эстрадного театра «Альт». Заряд вдохновения и позитива также подарит один из лучших детских коллективов России «Домисолька».
На этой же площадке откроются целых три детские мастерские. В одном из шале научат создавать сувениры в духе народных промыслов. В другом — юные любители творчества и поделок научатся декорировать предметы в стилистике праздника «День России». Кулинарная школа будет работать в третьем шале. Здесь детей научат готовить вкусные и полезные блюда по рецептам разных регионов России. Дети под руководством поваров состряпают «треску в березовом соку со сливочным соусом» по рецепту из Мурманска, «перлотто с говяжьими щечками» по ростовскому рецепту, десерт из кубанской моркови с медом и многое другое. Также ребята смогут угостить близких оренбургской солянкой и карельской ухой. Еще больше кулинарных уроков ждет детей на Тверской площади.
Творческие мастер-классы для детей пройдут и на Новом Арбате. Здесь всех желающих научат мастерить брошки в виде знаковых московских зданий и аксессуары в оригинальной технике канзаши, рассказали организаторы фестиваля.
Источник фото: «Московские сезоны»
Подробное расписание мероприятий праздника доступно на официальном сайте. Мероприятия в формате фестиваля продлятся два дня, 11 и 12 июня.
Праздничные площадки своего города в День России собирается посетить каждый пятый россиянин, свидетельствуют результаты предпраздничного социологического опроса. При этом четверть граждан России заявили, что 12 июня проведут на работе.
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