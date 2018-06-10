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Более 100 мастер-классов для детей подготовили на фестивале «День России. Московское время»
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Более 100 мастер-классов для детей подготовили на фестивале «День России. Московское время» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Кроме того, их ждут различные концерты и спектакли, а также шоу иллюзионистов.
Детей на фестивале «День России. Московское время» ждет отдельная богатая культурная программа. Специально для них организованы детские спектакли, концерты, различные шоу и более 100 мастер-классов, рассказали в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Фестиваль пройдет в столице 11 и 12 июня. На Тверской площади детей научат готовить различные вкусности. На Новом Арбате — мастерить брошки в виде знаковых московских зданий и аксессуары в оригинальной технике канзаши.
В Измайловском парке Детский музыкальный театр «Зазеркалье» покажет спектакль «Страсти по Каштанке», посвященный хорошо известной потерявшейся собаке. В Таганском парке всех желающие смогут увидеть шоу с выступлениями иллюзионистов и гимнастов.
На площади Революции для юных гостей также подготовили спектакли, концерты и множество интересных мастер-классов, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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