Более 150 водителей нарушили правила перевозки детей

Инспекторы ДПС контролировали выполнение правил перевозки детей и привлекали нарушителей к административной ответственности (штраф 3000 рублей). Детям-пассажирам рассказывали о безопасном поведении на дорогах, дарили световозвращающие элементы.

Напомним, что согласно правилам дорожного движения, перевозить детей в возрасте до 7 лет на заднем сиденье автомобиля необходимо в специальных удерживающих устройствах. Автоинспекторы рекомендуют использовать детские кресла на задних сидениях и после достижения детьми 7-летнего возраста, если их рост меньше

150 сантиметров, а вес меньше

36 килограммов

Отметим, что за время проведения мероприятий сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска выявили более 150 нарушений правил перевозки детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.