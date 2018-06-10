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Более 150 водителей нарушили правила перевозки детей
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Более 150 водителей нарушили правила перевозки детей 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Инспекторы ДПС контролировали выполнение правил перевозки детей и привлекали нарушителей к административной ответственности (штраф 3000 рублей). Детям-пассажирам рассказывали о безопасном поведении на дорогах, дарили световозвращающие элементы.
Напомним, что согласно правилам дорожного движения, перевозить детей в возрасте до 7 лет на заднем сиденье автомобиля необходимо в специальных удерживающих устройствах. Автоинспекторы рекомендуют использовать детские кресла на задних сидениях и после достижения детьми 7-летнего возраста, если их рост меньше
150 сантиметров, а вес меньше
36 килограммов
Отметим, что за время проведения мероприятий сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска выявили более 150 нарушений правил перевозки детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
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