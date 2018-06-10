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В Алтайском крае создали детский общественный совет по семейной политике?
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В Алтайском крае создали детский общественный совет по семейной политике? 

АиФ — Алтай 37 минут назад
Не многовато ли общественных советов?
По мнению заместителя министра труда и социальной защиты Алтайского края Ольги Торубаровой, цель создания детского общественного совета — популяризация традиционных ценностей и укрепление института семьи. Самая главная задача детей — донести до сверстников, что ориентация в жизни должна быть не на модный сегодня собственный успех, а на семейное счастье. Очень важно, чтобы в стране было как можно больше хороших крепких семей.
Планируется, что дети смогут обсуждать законодательные инициативы взрослых в области семейных отношений и вносить свои предложения по их корректировке.
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