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Более 100 детских мастер‐классов пройдет в Москве в День России
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Более 100 детских мастер‐классов пройдет в Москве в День России 

Москва24 29 минут назад
Фото: Москва24
Большую культурную программу подготовили для детей на фестивале «День России. Московское время» 11 и 12 июня, сообщает Агентство «Москва».
Пройдут детские спектакли, шоу гимнастов и иллюзионистов, концерты детских музыкальных коллективов и более сотни творческих и кулинарных мастер-классов. Посетить все мероприятия можно бесплатно.
На сцене площадки в Измайловском парке покажут постановку о потерявшейся собаке «Страсти по Каштанке». Представит ее Детский музыкальный театр «Зазеркалье».
В Таганском парке выступят иллюзионисты и гимнасты, а на площади Революции для детей организуют спектакли, концерты и множество мастер-классов.
На Тверской площади для детей проведут веселые кулинарные уроки, а на Новом Арбате всех желающих научат мастерить брошки в виде знаковых московских зданий и аксессуары в оригинальной технике канзаши.
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