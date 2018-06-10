Более 100 детских мастер‐классов пройдет в Москве в День России

Большую культурную программу подготовили для детей на фестивале «День России. Московское время» 11 и 12 июня, сообщает Агентство «Москва»

Пройдут детские спектакли, шоу гимнастов и иллюзионистов, концерты детских музыкальных коллективов и более сотни творческих и кулинарных мастер-классов. Посетить все мероприятия можно бесплатно.

На сцене площадки в Измайловском парке покажут постановку о потерявшейся собаке «Страсти по Каштанке». Представит ее Детский музыкальный театр «Зазеркалье».

В Таганском парке выступят иллюзионисты и гимнасты, а на площади Революции для детей организуют спектакли, концерты и множество мастер-классов.

На Тверской площади для детей проведут веселые кулинарные уроки, а на Новом Арбате всех желающих научат мастерить брошки в виде знаковых московских зданий и аксессуары в оригинальной технике канзаши.