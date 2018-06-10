Сломанные позвонки, отравление фасолью и падение с 10 этажа

В последнее время слишком часто пишу о травмах, которые получают детки, особенно младшего возраста. В материалах речь идет о коварстве батутов, ожогах и отравлениях, и с каждой новой порцией данных меня разрывает изнутри. Разрывает, потому что (и об этом, кстати, твердят сами специалисты-медики) невозможно уберечь ребенка от всего — рано или поздно он поранится, съест что-либо не то или не так, и неизвестно, каким будет финиш… В общем, дети — «цветы жизни» — крайне уязвимы и непоседливы, и это не может не пугать.

И чем навязчивее думаешь о несчастных случаях, которые происходят с малышами, тем чаще вселенная посылает новую и новую информацию: на глаза ежедневно попадаются тревожные новости. Как будто только их ты и хочешь читать!

Из головы все никак не выходит инцидент, произошедший с 11-месячным малышом, выпавшим из окна квартиры в доме на улице Бориса Щербины. Квартира, к слову сказать, расположена на 10 этаже. Когда Александр Буксеев, детский травматолог-ортопед Областной клинической больницы №2, сообщил нам эту новость, я не поверила своим ушам — не поверила, потому что малыш выжил.

Врач сказал, что, по его предположению, ребенок приземлился на четвереньки, «как кошка», сломав при этом конечности, получив тяжелейшую травму головы, разрыв печени и селезенки. И пока специалист рассказывал о том, как две бригады врачей боролись за жизнь крошечного пациента, я не могла выйти из состояния оцепенения и озноба. Брошенная как будто невзначай фраза «приземлился, как кошка», почему-то подействовала на меня крайне негативно — испугав, обездвижив, выбив из равновесия. Это страшная фраза. Очень страшная.

Сейчас в департаменте здравоохранения по Тюменской области отмечают положительную динамику: малыш из крайне тяжелого состояния перешел в тяжелое стабильное. Но, конечно, любые прогнозы давать рано. А ведь все произошло, по версии следователей, из-за того, что 11-месячный тюменец забрался на диван, потянулся за кошкой и выпал… Не знаю, было ли защищено оконное пространство москитной сеткой. Правда, имеет ли это значения? По мне, в случаях с детьми (да и с животными тоже) москитная сетка малоэффективна и не в силах уберечь от беды.

Кстати, на встрече с журналистами Александр Буксеев затронул еще одну важную тему, и в этом случае я полностью разделяю мнение специалиста. Врач высказался насчет уличных батутов, которые, по его мнению, служат спортивным снарядом и могут нанести непоправимый вред здоровью ребенка: в момент приземления у ребенка может произойти компрессия позвоночника и, как следствие, его перелом. Да и дети теперь уже не такие крепкие, как раньше (экология ухудшилась, питание стало менее здоровым и сбалансированным), так что перед тем, как допустить ребенка к занятиям (играм) на батуте, необходимо хотя бы пару часиков потренироваться со специалистом…

На самом деле, ошибочно и опасно думать, что беда пройдет стороной, не коснувшись вас и вашего чада. Александр Буксеев привел в пример недавний случай, произошедший с одним из местных пациентов: у ребенка в результате скачков на батуте было сломано семь грудных позвонков. Разве этого не достаточно, чтобы пройти мимо уличного аттракциона? Сам врач, кстати, не пускает своих детей на батут. Говорит, что в жизни, в принципе, много хочется, но ведь прежде, чем сесть за руль того же мотоцикла, вы сначала сдаете на права… Не целесообразно ли ввести подобные правила для допуска до батута?

Правда, опасности поджидают детей повсюду. Это, конечно, не новость, но очередное повторение очевидного факта лично меня вогнало в удрученное состояние, и вот почему.

Таблетки. Малыши, по сути, не понимают, что вы им говорите — они познают мир с помощью языка, тащат в рот все, что только попадется под руку. Есть, разумеется, дети менее активные в этом плане, но встречаются и крайние непоседы, за которыми не уследят даже три человека — улучат момент. Я, например, в четыре года взяла шпильку для волос и засунула ее в розетку. Меня ударило током, и этому не смогли помешать ни мама, ни другие члены семьи, которые находились рядом. Таблетки в данном случае не фигурируют, но ситуация аналогична. Что делать? Прятать медикаменты (и сумки, в которых лежат лекарства) так высоко и далеко, чтобы самим до них было тяжело добраться.

Жидкость для розжига. Мне очень понравилась фраза Ирины Чайковской , заведующей токсикологическим отделением Областной клинической больницы №1, о том, что современные взрослые разучились добывать огонь (пусть даже для мангала) с помощью спичек и бересты. Да, жидкость для розжига стала востребованной, и встретить ее можно чуть ли не на каждом дачном или приусадебном участке. Однако «знакомство» с этой смесью может закончиться для ребенка летальным исходом. Да и вызывать рвоту в данном случае опасно, поскольку плачущий ребенок может подавиться еще и рвотой… Сложный случай, поэтому во избежание трагедии прячьте жидкость для розжига получше. Хотя, по словам Ирины Чайковской, гарантии, что малыш не найдет ее, нет — дети копируют поведение взрослых, быстро учатся пользоваться табуретом и т.п.

Змеи. Совет врачей-токсикологов покажется странным, но, возможно, эта информация спасет жизнь вашему ребенку. Ирина Чайковская предложила перенять опыт предков и начать обходить территорию (в том числе и с палкой), а уже потом отпускать малышек порезвиться. Змеи любят греться на солнышке, а на приусадебном участке их можно встретить, например, возле огуречной гряды, от которой идет тепло. В общем, нужно показать пресмыкающимся, что вы здесь, тогда они незаметно уползут. Первыми ведь змеи не нападают — только в случае проявленной в их адрес агрессии и в целях самозащиты. Укус же гадюки для ребенка может оказаться смертельным. Если змея кусает взрослого мужчину за палец, отек распространяется до плеча, а что будет, если гадюка цапнет годовалую малютку? К тюменским врачам как-то поступал полностью отечный ребенок…

Декоративные травы и удобрения. Меня поразил случай с отравлением ребенка декоративной фасолью, который заведующая токсикологическим отделением ОКБ №1 назвала крайне тяжелым. В целом, врач акцентировала внимание на необходимости изучения родителями тех трав, которые растут на их участке — чтобы не допустить трагедии, ведь отравления бывают разные, в том числе и со смертельным исходом. Врачи — не боги… А детки во время игр могут из трав готовить еще и еду для кукол и пробовать свои «кулинарные шедевры»… Кроме того, на дачных и приусадебных территориях имеются удобрения, в состав которых, между прочим, входят соединения, использующиеся для боевых отравляющих веществ. О последствиях, думаю, говорить не стоит — и так все понятно.

Грибы. Стопроцентная госпитализация при первых признаках отравления, тем более, если речь идет о несовершеннолетних. Тюменские врачи, кстати говоря, вообще не советуют давать детям до 7 лет грибы, так как организм тратит на усвоение этой пищи слишком много энергии. Кроме того, в особо тяжёлых случаях может наступить так называемое мнимое улучшение состояния. Но в то же время процесс разрушения печени продолжается.

Не знаю, как вышенаписанное восприняли вы, но меня вся эта информация тревожит и угнетает. Тем не менее, это жизнь, и никто ни от чего не застрахован. Вот и под конец встречи врачи рассказали о полуторогодовалом ребенке, который уже успел полежать с отравлением, с ожогами (дважды) и что-то себе сломать. Печально, очень.