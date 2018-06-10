Как не допустить ожирение у ребёнка?

Маленьких детей всё время стремятся накормить, а затем умиляться над пухлыми щёчками малышей. Ничего плохого нет в любви или заботе. Однако многие забывают о чувстве меры и о том, что переедание впоследствии может привести к лишнему весу или ожирению. Если посмотреть на статистику, то можно увидеть, что чаще всего, страдают этой болезнью в США. Это объясняется малоподвижным образом жизни, генетической предрасположенностью и конечно любовью к калорийной пище. За последнее время проблема избыточного веса появилась и у россиян. Статистика заметно прогрессирует и причина тому то же несбалансированное питание, перекармливание родителями, малоподвижный образ жизни. МедикФорум решил выяснить, что стоит знать, чтобы не допустить появления ожирения у ребенка.

Почему у детей появляется ожирение?

Зачастую родители перекармливают своих детей, не осознавая, что в дальнейшем всё выльется в проблему для ребёнка. Врачи утверждают, что ожирение пагубно влияет на здоровье. Атеросклероз, сердечно-сосудистая система, диабет и это не весь перечень болезней, с которыми есть риск столкнуться. А статистика даёт пугающие прогнозы: дети, страдающие ожирением, не доживут и до 60 лет. Учёными доказано, полнота вызвана определёнными жизненными этапами человека.

Специалисты подразделяют ожирение на три стадии: 1 стадия — от 0 до 3 лет. Изначально дети рождаются с нормальным весом. В первые месяцы его жизни, как правило килограммы набираются с трудом. Изменения происходят до 9 месяцев, масса увеличивается, затем норма жира нормализуется. Исследования показывают, что дети, которые питались грудным молоком меньше страдали избыточным весом, в отличие от младенцев на искусственном вскармливании. Еда в младенчестве, показывает отношения с матерью. На подсознательном уровне формируется, что, когда ребёнок ест — значит здоров и в безопасности. Истинную причину плача своей крохи иной раз не улавливают. Когда начинается плач, то сразу стараются дать грудь, поесть. Но мало кто задумывается, что когда сами взрослые расстроены чем-либо, то не хочется есть. Кто-то «заедает» стресс едой. Все проблемы в голове. Люди вместо того чтобы поговорить, решить проблемы, начинают есть. Ответственность за здоровье ребёнка лежит на родительских плечах. Необходимо с малых лет развивать культуру питания, контролировать вес. При избыточном весе, груднички могут страдать от запоров, дисбактериоза, от аллергических реакций. 2 стадия — от 5 до 7 лет. Период от дошкольника к школьнику. В этот период дети начинают вести малоактивный образ жизни, чаще сидят за партой. В перерывах между уроками покупают булочки и шоколадки, что приводит к сбоям в режиме питания. Появляются стрессы, недосыпания. Дойдя до этого возраста, ребёнок, понимая, что можно употреблять в пищу что угодно, продолжает питаться чем приходится. Поэтому какие-либо ограничения в еде, в этом возрасте уже могут восприниматься недовольно. Лишний вес проявляется в учащённом дыхании, чрезмерном потоотделении и изменении фигуры. 3 стадия от 12 до 17 лет. Период гормонального всплеска у подростков, начинается тяжёлый период полового созревания. В этот период родителям стоит обращать особенное внимание на своего ребёнка, набраться терпения и быть более сдержанными на порой импульсивное поведение. Из-за этих изменений некоторые начинают полнеть, потому что компенсируют едой свои психологические проблемы подросткового возраста. Начинаются отёки, приступы агрессии или депрессии, беспокоят суставы, мигрень. У девочек могут быть сбои в менструальном цикле. Если вес ребёнка растёт по необъяснимым причинам, то нужно показать ребёнка врачу для диагностики поджелудочной железы и надпочечников.

Для установления причины избыточного веса, необходимо обратиться к квалифицированным специалистам, для установления диагноза. Доктор начнёт исследование со сбора: рост и вес родителей, вес при рождении ребёнка, динамика роста, психомоторное развитие, наличие сахарного диабета. После исследования данных врач сделает предположения и направит на диагностику. Самостоятельно выявить причину невозможно. Хорошо могут помочь в постановке диагноза лабораторная диагностика: анализ крови на биохимию, на гормоны, анализ мочи или магнитно-резонансная томография. Как правило, лечение назначают комплексное. Поскольку при выявлении у ребёнка ожирения, недостаточно назначать одни физические нагрузки. Для получения результата, необходимо дополнительно пересмотреть весь рацион и соблюдать правила правильного питания. Важно помнить, что ожирение на начальных стадиях легче поддаётся лечению, поэтому не стоит медлить. Не стоит забывать о том, что нужно оказывать психологическую поддержку ребёнку. Полные дети часто подвергаются нападкам со стороны сверстников. В связи с этим у них формируется неуверенность в себе, появляются комплексы, часто замыкаются в себе. Нужно постараться не позволить этому произойти, отвлечь от стремления укрыться в выдуманном или виртуальном мире.

Как предотвратить развитие ожирения у детей?

Прежде всего нужно начать с себя. Дети — это лицо семьи. Полезно ввести в семье правила правильного питания, готовить вкусные, полезные блюда, ввести 5-6-разовый приём пищи. Важно быть примером для своего ребёнка, демонстрировать здоровый, активный образ жизни. Отказаться от фаст-фудов, газировок, чипсов, мучных изделий, ограничить приём быстрых углеводов. Чаще проводить время на свежем воздухе, вести активный образ жизни, заниматься спортом. Не забывать контролировать индекс массы тела. Нельзя принуждать детей доедать пищу. Младенцев стараться как можно дольше кормить грудью и не вводить прикорм слишком рано. На начальных стадиях, когда ещё не всё запущено, проще исправить ситуацию.

Родителям очень важно внимательно отнестись к проблеме избыточного веса. Масштабы этой проблемы гораздо более серьёзны, чем кажутся на первый взгляд. Заботясь о будущем своего ребёнка нужно помнить, что человечество живёт в таком мире, где каждый ищет свою выгоду и в связи с этим, существует много предложений в индустрии красоты. Когда человек становится объектом или телом, которое можно привести в порядок с помощью различных услуг, таких как хирургия, пластика, медикаменты. Стоит ли подвергаться манипуляциям? Ранее эксперты рассказали, как ожирение влияет на здоровье беременной женщины.