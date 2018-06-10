Ещё
Командование и профсоюзная организация Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации посетили подшефный детский дом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Командование и профсоюзная организация Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации посетили подшефный детский дом 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
После совместных игр и чаепития воспитанники выступили перед гостями с концертной программой.
Командование и профсоюзный комитет академии Генерального штаба по традиции посетили подшефный центр Содействия Семейного Воспитания «Наш дом», для детей с ограниченными возможностями.
После совместных игр и чаепития воспитанники выступили перед гостями с концертной программой.
Заведующая центром Содействия Семейного Воспитания «Наш дом» Лидия Слюсарева выразила благодарность коллективу академии за внимание и душевную заботу о детях.
ТК «Звезда»: последние новости
Врач лагеря на Урале, в котором отравились дети, лечил переломы зеленкой В Театре Российской Армии пройдет детский спектакль «Необыкновенный побег игрушек» В подмосковном парке «Патриот» торжественно открыта первая смена детского лагеря «Лагерь настоящих героев»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы47
Самые скандальные эротические сцены в истории кино15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»51
Наталья Орейро станцевала в кокошнике5
Почему Безруков стал так много пить15
Видео
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение