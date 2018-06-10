Командование и профсоюзная организация Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации посетили подшефный детский дом

После совместных игр и чаепития воспитанники выступили перед гостями с концертной программой.

Командование и профсоюзный комитет академии Генерального штаба по традиции посетили подшефный центр Содействия Семейного Воспитания «Наш дом», для детей с ограниченными возможностями.

После совместных игр и чаепития воспитанники выступили перед гостями с концертной программой.

Заведующая центром Содействия Семейного Воспитания «Наш дом» Лидия Слюсарева выразила благодарность коллективу академии за внимание и душевную заботу о детях.