Виноваты родители: 3 причины, почему у ребенка портится зрение

В 90% случаев в плохом зрении ребенка виноваты родители. Узнайте, какие ошибки вы уже, возможно, допустили, но их еще не поздно исправить.

Когда родители узнают, что их ребенок стал хуже видеть, они часто вместо того, чтобы отправляться к врачу, начинают копаться в причинах. Кто-то винит наследственность, мол, тут ничего не поделаешь, кто-то ругает школу — много читать приходится, другие просто отнимают планшет и думают, что проблема решится сама собой. Поступая так, родители теряют драгоценное время, когда еще можно не только сохранить зрение, но и избавить ребенка от необходимости носить очки в будущем.

О том, каких ошибок нужно избегать и как сохранить зрение ребенку, «Летидору» рассказал доктор медицинских наук, академик АМТН РФ, детский офтальмолог, офтальмохирург, руководитель объединения детских глазных клиник «Ясный Взор» Игорь Эрикович Азнаурян.

Каким должно быть зрение и отклонения от нормы

Все дети рождаются дальнозоркими. Дальнозоркость при рождении составляет порядка +3,5–+3,0 диоптрии. По мере роста ребенка степень дальнозоркости уменьшается. И в 1 год ее значение должно составлять, как правило, + 1,25–+1,0 диоптрии, а в 3 года — +0,5–+0,25 диоптрии.

Серьезные отклонения от нормы говорят о предрасположенности к развитию той или иной глазной патологии.

Грамотный офтальмолог эти отклонения может точно определить у ребенка уже в 6-8 месяцев и сразу дать все необходимые рекомендации.

При серьезных нарушениях (дальнозоркости, астигматизме и близорукости высоких степеней, косоглазии) уже в этом возрасте можно назначить ребенку первые очки, которые позволят ему четко видеть лица родителей и свободно ориентироваться в пространстве.

Если же нарушение рефракции выявлено в более старшем возрасте — как правило, это происходит, когда ребенка отдают в детский сад, — то или родители пропускали профилактические осмотры у детского офтальмолога, или диагностика была проведена некачественно.

Что передается по наследству

Наследственность — одна из главных причин развития глазных заболеваний у детей.

Согласно статистике, близорукость наследуется в 80% случаев, если близоруки оба родителя, и в 50%, если один из них, астигматизм — в 66% случаев, а дальнозоркость — в 50%.

Если в семье есть родственники с глазной патологией, к визитам к детскому офтальмологу нужно подходить серьезно и не пропускать плановые осмотры.

На первом году жизни детский офтальмолог должен осмотреть ребенка в 3, 6 и 9–12 месяцев.

Если патологии не будет выявлено, показывайте ребенка доктору раз в год с обязательным проведением обследования на узкий и расширенный зрачок. В том случае, когда врач диагностирует проблему, он определит индивидуальный режим визитов и тактику наблюдения и лечения.

Если снижение зрения «поймать» вовремя и сразу принять меры, ребенка можно избавить от необходимости носить очки!

Такие технологии разработаны и успешно применяются.

### Три причины, которые мешают сохранить детям зрение

1. Попустительство и полумеры

Даже зная о глазном заболевании, некоторые родители либо не делают ничего, либо ограничиваются полумерами — надели на ребенка очки, и все. А ведь практическая любая глазная патология сейчас успешно лечится! И многих неприятных моментов, связанных с осложнениями, при правильном и своевременном лечении можно избежать.

В чем опасность

Не вовремя начали лечить, не обратили внимания на несоответствие остроты зрения возрастной норме? Тогда будьте готовы к тому, что к врожденной близорукости, дальнозоркости и/или астигматизму может добавиться амблиопия, частичная атрофия зрительного нерва, нистагм и косоглазие. Эти заболевания, кроме серьезных нарушений зрительной системы и сложности ориентации в пространстве, создадут психологические проблемы и ограничения в выборе профессии в будущем. А приобретенная близорукость может привести к резкому падению зрения и серьезным осложнениям, вплоть до отслойки сетчатки.

2. Вера в мифы и следование предрассудкам

Это самая распространенная причина, которая мешает сохранить отличное зрение или восстановить его.

«Само пройдет, перерастет, лечите, когда подрастет». Такое заблуждение популярно, пожалуй, не только среди родителей, но и, как ни парадоксально, среди специалистов.

Что мы слышим чаще всего? Близорукость вылечить нельзя, значит, и лечить не нужно. В корне неверно! От имеющегося минуса действительно без лазерной коррекции не избавиться. Лечение же при близорукости проводят исключительно для того, чтобы не допустить увеличение этого минуса.

Самая коварная близорукость — та, которая развивается вследствие неконтролируемых зрительных нагрузок.

Такая близорукость очень быстро прогрессирует. Глазное яблоко растет, это чревато растяжениями и разрывами сетчатки — самыми распространенными осложнениями близорукости. А терапевтическое лечение позволяет нам успешно избежать всех этих неприятностей.

«Терапевтическое лечение неэффективно, пройдет само». При дальнозоркости и астигматизме благодаря правильной терапии врачи добиваются фантастических результатов, вплоть до избавления от очков.

А при таких сложных, считавшихся ранее неизлечимыми патологиях, как амблиопия, косоглазие или нистагм, с помощью терапии не только повышается острота зрения и включается в работу плохо видящий (ленивый) глаз, но и восстанавливается бинокулярное и стереоскопическое зрение — способность воспринимать ребенком 3D-формат, которая отсутствует у 90% детей с этими патологиями.

Разве такие серьезные нарушения в работе зрительной системы могут пройти сами?

В чем опасность

Следование мифам — потеря времени. Если вы знакомы с глазной патологией не понаслышке, нужно отдавать отчет в том, что лечение потребует времени и усилий. Курсы лечения нужно проводить несколько раз в год, как правило, 3-4 раза. А в случае с близорукостью, возможно, и чаще.

Зрительная нагрузка современных детей так велика, что запаса аккомодации (фокусировка глаз — ред.), которого удается достичь, едва хватает на два месяца, и лечение приходится проводить чаще (еще несколько лет назад достаточно было лечения раз в 4-6 месяцев).

Но пугаться не нужно. Вопрос всегда решают индивидуально. Между курсами лечения врач может рекомендовать медикаментозные процедуры на дому для закрепления достигнутого результата.

Все эти усилия, и детей, и родителей, окупаются с лихвой, когда каждый день благодаря лечению виден результат.

Ждать начала лечения, когда ребенок достигнет определенного возраста (кстати, встречали разные цифры — 7, 10, 18 лет) или полового созревания, — верх легкомыслия.

Зрительная система формируется к 3-4 годам. Если к этому моменту не создать условия для ее правильного развития, время будет упущено.

Нет, поправить будет можно, но процесс будет более длительным и более затратным. И операцию при глазодвигательных нарушениях (нистагме и косоглазии) нужно делать до достижения этого возраста.

3. Прием специальных таблеток «для зрения»

Сколько пациентов до сих пор верят в силу «волшебных пилюль», которые нужно только пить и тем самым избавить себя от походов к офтальмологу.

Просто запомните раз и навсегда: нет таких таблеток!

В чем опасность

Черничные таблетки, таблетки с лютеином и витамины для зрения — это рекламный трюк. Не более. Пока родители пичкают ребенка бесполезными БАДами, уходит время, и когда они наконец доберутся до офтальмолога, многие возможности уже будут упущены.

Витамины, безусловно, полезны. Наступило лето, включите в рацион сезонные овощи и фрукты, больше времени проводите на свежем воздухе. Это полезно не только для глаз, но и для организма в целом. Но если глазная патология есть, лечить ее нужно у детского офтальмолога.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«ВКонтакте» и «Одноклассниках»!