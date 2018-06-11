Ребенок умер под колесами поезда в Приморье

Ребенок попал под колеса поезда на железнодорожных путях в селе Кипарисово в Надеждинском районе Приморского края. Об этом сообщили на страничке «avtopatrul_prim» в социальной сети Instagram.

По предварительным данным, несовершеннолетний собирался перейти железную дорогу после того, как прошел контейнерный поезд. Однако по другой дороге проезжал встречный поезд, который сбил ребенка.

Источник фото: «avtopatrul_prim»

Пользователи сообщили, что состав долго стоял на месте происшествия. Его отпустили после осмотра. Других подробностей инцидента пока не приводится.

Автобус столкнулся с поездом в Орловской области между деревнями Гать и Лаврово. По предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 12 получили травмы.