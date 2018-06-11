Ещё
Из-за санкций в Нижегородской области не хватает вакцины от полиомиелита
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Из-за санкций в Нижегородской области не хватает вакцины от полиомиелита 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Среди родителей юных нижегородцев ходят упорные слухи о том, что в регионе катастрофически не хватает вакцины от полиомиелита. Связывают они это с международными санкциями против России. Родители обсуждают в соцсетях, что нужных препаратов в нашей стране просто не производится, а их поставки из-за рубежа теперь крайне затруднены. И сетуют, что тем, кто не успел привить своего ребенка от полиомиелита, придется в течение неопределенного срока жить в постоянном страхе перед опасным заболеванием, а заодно решать, с кем оставлять ребенка в будние дни, поскольку без прививок от полиомиелита в детский сад не берут.
Комментарий: вакцина в регион поступает
«Вакцинопрофилактика населению Нижегородской области проводится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ. В рамках Национального календаря профилактических прививок вакцины поступают в область централизованно за счет средств федерального бюджета из Минздрава. Так, инактивированная полиомиелитная вакцина поступала в область в достаточном количестве в феврале 2018 года. Дети, подлежащие вакцинации, были иммунизированы. В настоящее время инактивированная полиомиелитная вакцина в регионе имеется в составе комбинированной вакцины «Пентаксим», которой будут привиты дети из групп риска — дети с иммунодефицитом, с онкогематологическими заболеваниями, дети, рожденные от матерей с ВИЧ-инфекцией либо сами зараженные ВИЧ, а также недоношенные и маловесные младенцы, и дети, находящиеся в домах ребенка. По информации Минздрава России, поступление вакцин, в том числе вакцины против полиомиелита, по заявке региона на 2018 год начнется в середине июня», — сообщила начальник отдела мониторинга организации медицинской помощи матери и ребенку ГКУ НО «Центр медицинской инспекции» Марина Зайцева.
Фото: pxhere.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Мальчик из России госпитализирован на Кипре после падения в бассейн Куйбышевский НПЗ подарил детям новый «День безграничных возможностей» В Барнауле над ребенком в детсаду «строгого режима» издевались по-взрослому
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы52
Тест: из какого фильма это животное?
Самые скандальные эротические сцены в истории кино15
Наталья Орейро станцевала в кокошнике15
Киркоров жестоко обошелся с Бузовой и Собчак8
Видео
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение