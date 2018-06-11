Из-за санкций в Нижегородской области не хватает вакцины от полиомиелита

Среди родителей юных нижегородцев ходят упорные слухи о том, что в регионе катастрофически не хватает вакцины от полиомиелита. Связывают они это с международными санкциями против России. Родители обсуждают в соцсетях, что нужных препаратов в нашей стране просто не производится, а их поставки из-за рубежа теперь крайне затруднены. И сетуют, что тем, кто не успел привить своего ребенка от полиомиелита, придется в течение неопределенного срока жить в постоянном страхе перед опасным заболеванием, а заодно решать, с кем оставлять ребенка в будние дни, поскольку без прививок от полиомиелита в детский сад не берут.

Комментарий: вакцина в регион поступает

«Вакцинопрофилактика населению Нижегородской области проводится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ . В рамках Национального календаря профилактических прививок вакцины поступают в область централизованно за счет средств федерального бюджета из Минздрава. Так, инактивированная полиомиелитная вакцина поступала в область в достаточном количестве в феврале 2018 года. Дети, подлежащие вакцинации, были иммунизированы. В настоящее время инактивированная полиомиелитная вакцина в регионе имеется в составе комбинированной вакцины «Пентаксим», которой будут привиты дети из групп риска — дети с иммунодефицитом, с онкогематологическими заболеваниями, дети, рожденные от матерей с ВИЧ-инфекцией либо сами зараженные ВИЧ, а также недоношенные и маловесные младенцы, и дети, находящиеся в домах ребенка. По информации Минздрава России, поступление вакцин, в том числе вакцины против полиомиелита, по заявке региона на 2018 год начнется в середине июня», — сообщила начальник отдела мониторинга организации медицинской помощи матери и ребенку ГКУ НО «Центр медицинской инспекции» Марина Зайцева

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