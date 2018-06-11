Каникулы с пользой: при школах Бишкека открыли детские лагеря

Старт детскому отдыху дали в городских лагерях Бишкека. За месяц там отдохнут сотни школьников. Пока родители на работе, ребята под присмотром педагогов танцуют, поют и занимаются спортом, сообщает корреспондент «МИР 24» Егор Орлов

Не только отдохнуть, но и выучить строение Солнечной системы или нарисовать Нептун, Юпитер, Марс. Ребята уверены, что во время летних каникул можно многое успеть. «Мы узнаем много нового, играем с друзьями, рисуем. Это куда веселее, чем сидеть дома и смотреть телевизор», — говорит ученица 4-го класса Айназик.

Кто-то выбирает кружок танцев, другие — литературный или спортивный. Довольны и дети, и родители. Смена длится шесть часов, питание — двухразовое. При этом совершенно бесплатно. И далеко ехать не надо: лагерь открыли в общеобразовательной школе.

«У нас в лагере сейчас 90 детей с первого по четвертый классы. Они приходят к восьми часам утра, а забирают их родители в два часа дня. Им очень нравится, ведь летом в школе мы не только учимся, но и играем», — говорит директор школы №87 Жаныл Исанова.

В этом году по указу министерства образования в Кыргызстане работают почти 500 пришкольных лагерей. Привести ребенка сюда может любой желающий.

«Зачастую бывает, что родители не могут отдать детей в загородные лагеря или отправить в деревню к бабушке и дедушке. Поэтому мы и открыли такие лагеря, чтобы ребенок просто не болтался на улице, в целях профилактики правонарушений», — говорит главный специалист министерства образования и науки республики Гульшан Абдылдаева.

Это тоже городской лагерь, только уже частный. Не дешевый — 100 долларов. За две недели здесь научат снимать на камеру, вести блог, почувствовать себя путешественником или кладоискателем. А девочек познакомят с этикетом. «Чтобы стать юной леди, нужно очень многое: знать правила этикета, как накрывать на стол, основы макияжа. У нас будет фотосессия», — говорит педагог Умут Рысалиева.

В группах не больше десяти человек. Открыт лагерь до шести вечера. Это удобно для работающих родителей.

В середине июня в Кыргызстане откроется сезон летних лагерей на Иссык-Куле. И многие дети, которые сейчас занимаются в городе, отправятся отдыхать на побережье озера.

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