Музеи Кремля открыли продажу детских лекционных абонементов на сезон 2018-19

Музеи Московского Кремля открыли продажи лекционных циклов для детей среднего и старшего школьного возраста. Лекции помогут школьникам закрепить знания, полученные в учебном году. Образовательные циклы встреч проходят на территории Кремля, в музеях-соборах, а также в Оружейной палате. Приобрести билеты можно онлайн (кроме льготных) и в кассах в Александровском саду. Все занятия начнутся в сентябре.

На 2018-2019 год запланированы следующие лекционные курсы:

Путешествие по страницам российской истории (для детей 10-13 лет, №27) и для детей 8-10 лет № 28.

Культура средневековой Руси (IX — XVII вв.), №29;

Короли, рыцари и мастера: история и культура Западной Европы от средневековья до XV века, №30 «Золотой век» абсолютизма, №31 Подробную информацию о курсах, лекциях и занятиях для детей разных возрастов можно найти на официальном сайте Музеев Кремля.

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