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Музеи Кремля открыли продажу детских лекционных абонементов на сезон 2018-19
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Музеи Кремля открыли продажу детских лекционных абонементов на сезон 2018-19 

CHIPS journal 32 минуты назад
Фото: CHIPS journal
Музеи Московского Кремля открыли продажи лекционных циклов для детей среднего и старшего школьного возраста. Лекции помогут школьникам закрепить знания, полученные в учебном году. Образовательные циклы встреч проходят на территории Кремля, в музеях-соборах, а также в Оружейной палате. Приобрести билеты можно онлайн (кроме льготных) и в кассах в Александровском саду. Все занятия начнутся в сентябре.
На 2018-2019 год запланированы следующие лекционные курсы:
Путешествие по страницам российской истории (для детей 10-13 лет, №27) и для детей 8-10 лет № 28.
Культура средневековой Руси (IX — XVII вв.), №29;
Короли, рыцари и мастера: история и культура Западной Европы от средневековья до XV века, №30  «Золотой век» абсолютизма, №31  Подробную информацию о курсах, лекциях и занятиях для детей разных возрастов можно найти на официальном сайте Музеев Кремля.
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