Магнитогорские росгвардейцы разыскали заблудившего 7-летнего ребенка

Сообщение о пропаже несовершеннолетнего мальчика поступило в дежурную часть отдела полиции Магнитогорска вчера, 10 июня. По данным полицейских ребенок, 2011 года рождения, в районе 12 часов дня уехал кататься на велосипеде из двора дома и не вернулся. Родители, обратились в отдел полиции после неудавшейся попытки самостоятельных поисков.

«На поиск ребенка был ориентирован весь личный состав магнитогорской Росгвардии и ОВД . Через несколько часов росгвардейцы заметили на улице Уральской около дома 37 подходящего под описание мальчика. Испуганный ребенок, не выпуская из рук свой велосипед, сообщил сотрудникам Росгвардии свое имя и фамилию, а также и то, что заблудился и не может найти дорогу домой», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

О нахождении мальчика сотрудники Росгвардии незамедлительно сообщили в дежурную часть.