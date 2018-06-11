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Магнитогорские росгвардейцы разыскали заблудившего 7-летнего ребенка
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Магнитогорские росгвардейцы разыскали заблудившего 7-летнего ребенка 

Уральский меридиан 44 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Сообщение о пропаже несовершеннолетнего мальчика поступило в дежурную часть отдела полиции Магнитогорска вчера, 10 июня. По данным полицейских ребенок, 2011 года рождения, в районе 12 часов дня уехал кататься на велосипеде из двора дома и не вернулся. Родители, обратились в отдел полиции после неудавшейся попытки самостоятельных поисков.
«На поиск ребенка был ориентирован весь личный состав магнитогорской Росгвардии и ОВД. Через несколько часов росгвардейцы заметили на улице Уральской около дома 37 подходящего под описание мальчика. Испуганный ребенок, не выпуская из рук свой велосипед, сообщил сотрудникам Росгвардии свое имя и фамилию, а также и то, что заблудился и не может найти дорогу домой», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
О нахождении мальчика сотрудники Росгвардии незамедлительно сообщили в дежурную часть.
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