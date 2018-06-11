Тигиева\: полутора тысячам ребятишек нет места в детских садах Цхинвала"Не секрет, что одной из проблем детства в Южной Осетии является нехватка мест в детских садах. Да и вообще, нехватка самих детских садов. Это серьезная головная боль для тех, кто не может оставить детей с бабушками-дедушками, для тех, кто с утра до вечера на работе. Согласно статистике министерства образования и науки, сегодня детские дошкольные учреждения Цхинвала способны принять 2 901 ребенка", — рассказывает радиоведущая Виктория Тигиева.