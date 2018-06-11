Как уберечь детей от компьютерной зависимости, расскажут вологжанам врачи

Актуальной теме будет посвящен «телефон здоровья» на этой неделе. Как диагностировать и лечить компьютерную зависимость, как уберечь от нее детей, узнают вологжане.

На звонки вологжан ответит врач-психиатр общепсихиатрического женского отделения № 7 областной психиатрической больницы Екатерина Кузнецова . Консультации пройдут с 15 до 16 часов 13 июня.

На следующий день на «телефоне здоровья» речь пойдет заболеваниях ЛОР-органов у детей. Консультации даст заведующий оториноларингологическим отделением областной детской клинической больницы, главный внештатный детский специалист оториноларинголог департамента здравоохранения Евгений Козляков.

Позвонить на «телефон здоровья» можно по номеру в Вологде — 72-00-60.