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Как уберечь детей от компьютерной зависимости, расскажут вологжанам врачи
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Как уберечь детей от компьютерной зависимости, расскажут вологжанам врачи 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Актуальной теме будет посвящен «телефон здоровья» на этой неделе. Как диагностировать и лечить компьютерную зависимость, как уберечь от нее детей, узнают вологжане.
На звонки вологжан ответит врач-психиатр общепсихиатрического женского отделения № 7 областной психиатрической больницы Екатерина Кузнецова. Консультации пройдут с 15 до 16 часов 13 июня.
На следующий день на «телефоне здоровья» речь пойдет заболеваниях ЛОР-органов у детей. Консультации даст заведующий оториноларингологическим отделением областной детской клинической больницы, главный внештатный детский специалист оториноларинголог департамента здравоохранения Евгений Козляков.
Позвонить на «телефон здоровья» можно по номеру в Вологде — 72-00-60.
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