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Семилетний ребёнок в Магнитогорске потерялся, катаясь на велосипеде
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Семилетний ребёнок в Магнитогорске потерялся, катаясь на велосипеде 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
Патрульные разыскали в Магнитогорске семилетнего мальчика, который в одиночку отправился кататься на велосипеде и не смог найти дорогу домой, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.
О пропаже ребёнка 10 июня в полицию сообщили его родители. Обнаружив, что сына нет во дворе дома на улице Ленина, где он катался, они сначала стали искать мальчика самостоятельно, а затем обратились к правоохранителям. Приметы маленького велосипедиста передали всем патрулям, и через несколько часов похожего мальчика заметили на улице Уральской.
«Испуганный ребенок, не выпуская из рук свой велосипед, назвал росгвардейцам свое имя и фамилию, а также и то, что заблудился и не может найти дорогу домой», — рассказали в ведомстве.
Сотрудники Росгвардии сообщили о мальчике в дежурную часть и оставались рядом с ним, пока на место не прибыли водители и полицейские.
Напомним, ранее полицейские в Магнитогорске разыскали пятилетнего воспитанника одного из детсадов, на поиски ребёнка ушло около двух часов.
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