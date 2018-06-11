Семилетний ребёнок в Магнитогорске потерялся, катаясь на велосипеде

Патрульные разыскали в Магнитогорске семилетнего мальчика, который в одиночку отправился кататься на велосипеде и не смог найти дорогу домой, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

О пропаже ребёнка 10 июня в полицию сообщили его родители. Обнаружив, что сына нет во дворе дома на улице Ленина, где он катался, они сначала стали искать мальчика самостоятельно, а затем обратились к правоохранителям. Приметы маленького велосипедиста передали всем патрулям, и через несколько часов похожего мальчика заметили на улице Уральской.

«Испуганный ребенок, не выпуская из рук свой велосипед, назвал росгвардейцам свое имя и фамилию, а также и то, что заблудился и не может найти дорогу домой», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии сообщили о мальчике в дежурную часть и оставались рядом с ним, пока на место не прибыли водители и полицейские.

Напомним, ранее полицейские в Магнитогорске разыскали пятилетнего воспитанника одного из детсадов, на поиски ребёнка ушло около двух часов.