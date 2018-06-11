В Нягани количество мест в детских садах увеличилось на 53 человека

В этом году в Нягани было выделено 805 мест в детских садах. В 2017 году путевки удалось получить 752 детям. Такое изменение связано с появлением новых подготовительных групп в дошкольных учреждениях.

Уже в сентябре в детских садах будет создано пять новых групп для детей. Путевки смогут получить дети в возрасте от полутора до двух лет. Данные группы будут открыты в детских садах Буровичок», «Рябинка», «Радуга», «Елочка» и «Росинка».

Списки новых воспитанников дошкольных учреждений уже составлены. Сотрудники детских садов обязаны сообщить родителям о выделенном месте до 15 августа. После этого, семьям стоит сообщить в детский сад о зачисления в группу.

Напомним, что на сайте администрации Ханты-Мансийска появились график выдачи направлений в детские сады. Уже с 14 мая выдаются направления в детские дошкольные организации.

Чтобы понять, в какой день приходить за направлением, необходимо в городском департаменте образования узнать порядковый номер вашего ребенка в очереди. Далее в столбце «№ в Реестре очередности» найти этот порядковый номер, напротив которого будет указана дата и время. В это время нужно будет с определенными документами (паспорт и свидетельство о рождении, а также прописка) подойти по адресу ул. Чехова, д.71, каб. 100.