Валентина Белоцерковец: мы остались последние из Магикан на Ямале

После вступления в должность министра экологии и природопользования Дмитрий Кобылкин похвастался в интервью «ТАСС» , что на Ямале больше нет приютов. Все сироты живут в семьях и ямальцы вынуждены искать приёмных детей по другим регионам. Корреспондент ИА «Уральский меридиан» решила разобраться в этом вопросе и встретилась с директором образцового детского дома «Семья», чтобы узнать: как изменился статус детского дома, и менялось ли что-то вообще?

Валентина Степановна Белоцерковец — возглавляет детский дом «Семья» вот уже 22 года. Стаж педагогической деятельности 50 лет. Валентина Степановна награждена орденом Святых Благоверных князей Петра и Февроньи Муромских чудотворцев 1 степени за гражданский подвиг в укреплении института семьи.

Валентина Степановна, в прошлом месяце Дмитрий Кобылкин рассказал в интервью ИА «ТАСС», что в ЯНАО больше нет детских домов. Как это возможно, если ваш приют до сих пор работает? Какую сейчас функцию выполняет детский дом «Семья»?

С 1 сентября в нашем округе будет только один детский дом у нас в Ноябрьске. Сейчас ещё работает детский дом «Юнона» в Надыме, но он на стадии закрытия. Также есть окружной детский дом «Северное сияние», который находится за пределами региона в Тюменской области.

На Ямале детский дом «Семья» с осени станет последним приютом в пределах округа. Последний из Магикан. Я не знаю почему Дмитрий Николаевич так сказал. Может, его просто неправильно проинформировали. Он был в нашем детском доме в 2012 году и ему очень у нас понравилось.

Кто ваши подопечные? Это дети родителей ограниченных в правах, полные сироты те, кого не смогли взять родственники?

Истории у всех разные по ним можно книжки писать. В нашем детском доме воспитываются сироты по каким-то причинам лишившиеся родителей и дети, чьи мама с папой злоупотребляют алкоголем. У нас сейчас воспитываются ребята от года до 18 лет. Недавно нам удалось убедить департамент образования не отсылать деток до 3-х лет в Тюмень.

На Ямале нет дома малютки, поэтому раньше все груднички прямиком отправлялись в Тюмень. Нам удалось договориться, забрать в наш детский дом в младшую группу деток с 3-х месяцев. Осенью у нас жило трое совсем маленьких деток: две близняшки и 3-х месячная девочка. Близнецов забрала мама, как решила свою проблему. А девочка провела у нас месяц и её забрала тётя.

Успешность жизнеустройства выпускников детского дома составляет около 85%, что в 8 раз превышает общероссийский показатель. В чём секрет?

В нашем детском доме уже очень давно действует программа социальной реабилитации сирот и помощи выпускникам. Все наши дети по выходу из детского дома обеспечиваются квартирами. Мы им помогаем наладить быт. Потом навещаем их, помогаем в разных ситуациях. Бывает, даже будим на работу, помогаем оформить документы. Устраиваем в учебные заведения. Правда, только в нашем городе.

Воспитанники детского дома «Семья» имеют множество наград, устроены в жизни и за 22 года не было не одного случая вторичного сиротства.

Почему только в пределах Ноябрьска? Почти все ваши выпускники окончили «Ноябрьский колледж информационных технологий» или филиал Тюменского индустриального университета.

У нас был негативный опыт, когда мы отпускали детей в другой город, и они там пропадали. Был у нас случай, когда наша выпускница родом из Салехарда после выпуска уехала домой. Недавно мы узнали, что её убил муж. Это не единственный случай. Наши дети они более уязвимы, чем те которые воспитываются в семье.

Многие из них после выпуска обратно возвращаются в среду в которой жили их родители. Это может стать стимулам к тому, чтобы пойти по кривой дорожке. К тому же их легко обмануть и втереться к ним в доверие, чтобы отнять жильё или впутать их в неприятную историю. Поэтому, мы больше не рискуем их благополучием.

Мы ещё вернёмся к теме работы с выпускниками. А пока хотелось бы узнать, как вы приучаете своих воспитанников к самостоятельности? Часто приходится слышать, что дети-сироты любят пользоваться своим статусом и вырастают иждивенцами. Что делают в вашем детском доме, с вашими воспитанниками такого не произошло?

Наш детский дом не зря называется «Семья». У нас дети делятся на группы, которые мы называем семьями. В каждой семье есть воспитатели, они выполняют роль мам. В каждой группе есть детские комнаты, общая комната, кухня и санузел. Мы с первых дней приучаем детей к самостоятельности. Они сами стирают мелкие вещи, следят за порядком в комнате, учатся готовить, присматривают друг за другом.

Чтобы они не концентрировались на себе, мы участвуем в благотворительных акциях. Дети часто ходят в гости к ветеранам, инвалидам, особенным детям, участвуют в различных социальных акциях. Это учит их социальной ответственности и состраданию.

Выпустившись из детского дома наши дети умеют всё, что нужно для самостоятельной жизни. Но мы всё равно продолжаем их поддерживать и заботится о них.

Теперь самое время поговорить о работе с выпускниками. Как ведётся работа с ребятами, которые уже покинули стены детского дома и живут самостоятельно?

Первое время перед самым выпуском дети, конечно, мечтают об уединении. Часто говорят, что хоть отдохнут от нас. Но проходит неделя, они начинают сталкиваться с какими-то проблемами или просто скучают и начинают обращаться к нам. Как я уже говорила мы своих не бросаем. Помогаем перед выпуском купить квартиру, обустраиваем её полностью, чтобы у нашего ребёнка всё что нужно в квартире было. Дарим на новоселье различное приданное. Приходим в гости помогаем, следит за домом, кого-то будем по утрам на работу или учёбу, помогаем с документами. Выручаем из беды.

Одна из главных наших задач сохранить за нашими выпускниками полученное ими жильё. Для того, чтобы никто ничего не мог сделать с квартирой нашего ребёнка введено ограничение на сделки до 5 лет. После того, как 5 лет прошло к нам обращаются, чтобы понять насколько созрел наш выпускник сам распоряжаться имуществом. Бывает, что срок продлевается. Если ребёнок ведомый или не может оценить все риски.

Расскажите о случаях, когда вам приходилось вмешаться и возвращать квартиру одному из ваших подопечных?

Обычно это происходит летом, когда все наши сотрудники уезжают в отпуска. Так вот недавно нашу воспитанницу обманули. Втёрлись к ней в доверие и оформили обмен её обустроенной квартиры в капитальном доме в Ноябрьске на аварийную комнату за городом. Пришлось обращаться в регистрационную палату, оспаривать сделку. Наша выпускница на это время переехала на время в наш детский дом. Таких случаев много бывает, поэтому мы всегда начеку. Стараемся им помочь. Рассказываем, что люди бывают разные. Предостерегаем. Учим на историях других выпускников.

На этой доске почёта фотографии выпускников. Планируется оформление целой стен, где будет фотография каждого воспитанника детского дома «Семья»

В детском доме «Семья» в основном воспитываются старшего возраста. Часто ли они находят новую семью?

Наш детский дом на постоянной основе ищет приёмных родителей или опекунов для наших детей. Воспитание в семье и поддержку старших никто не заменит. Для комфортного вхождения в семью у нас существует практика гостевых семей. Когда семья забирает в гости с ночёвкой детей, которых хотят усыновить или удочерить. Так новые члены семьи притираются друг к другу, привыкают и потом деток забирают.

Конечно, малыши в этой ситуации быстро привязываются к опекунам. А вот дети постарше менее охотно идут на это. Часто бывает, что после первого дня в потенциальной семье дети возвращаются в детский дом. Они привыкли к правилам приюта, и не хотят перестраивается. Они уже привыкли жить без семьи. К тому же многие теряют привязанность к семье, как только истекает гостевой период. Ребята не хотят помогать по дому или привыкать к новым правилам. Они остаются в приюте.

У нас главная проблема даже не в возрасте детей, а в том, что многие дети имеют братьев и сестёр с которыми их разлучать нельзя. А родители потенциальные не имеют финансовую возможность вырастить трое или четверо приёмных детей. Вот и вырастают эти дети приюте.

С закрытием детского дома в Красноселькупе в наш детский дом прибыло 11 детей коренной национальности. В этом году Законодательное собрание ЯНАО приняло закон по которому кочевые родственники хантыйских и ненецких детей могут их усыновлять. Раньше это не допускалось потому, что детей не могли усыновлять те у кого нет постоянного места жительства. Принятие этого закона как-то повлияло на судьбы ваших воспитанников приехавших из Красноселькупа?

Ребята, которые приехали к нам из Красноселькупа выросли в посёлки. Они никогда не жили в чуме и вряд ли смогли бы привыкнуть к такой жизни. Тем не менее, за первый квартал 2018 года не было не одного обращения со стороны родственников этих детей. Хотя мы многократно подаём о них информацию в разные источники. Найти им опекунов или приёмные семьи ещё сложнее. Не многие готовы взять на воспитание ребёнка коренной национальности. Тем более, что некоторые из этих деток имеют сложнную наследственность и проблемы со здоровье. Мы же делаем всё возможное, чтобы создать для них комфортные условия в нашем детском доме.

С 2012 года Правительство Российской Федерации поставило задачу ликвидировать все детские дома и создать вместо них систему усыновления примерно, как в Штатах. Насколько эта задача выполнима и полезна на ваш взгляд?

На мой взгляд, такого не случится никогда. Хотя бы несколько детских домов должно быть. У детей должно быть место, в котором они могут прийти в себя после семейной трагедии, пережить это и понять где они хотят быть дальше. Особенно это важно для подростков и детей из многодетных семей, которые не хотят расставаться с братьями и сёстрами. Должна быть такая тихая гавань. Думаю, что все детские дома не закроют. Просто немного изменят задачи и функции.

Всем детям нужна тихая гавань и верные друзья. У ямальских ребят пока есть куда идти.

Мнение Валентины Степановны о закрытии детских домов поддерживают и воспитанники. Незачем полностью закрывать детские приюты. Сами по себе эти учреждения не являются злом. Просто, чтобы стены таких учреждений покидали достойные люди необходимо просто воспитывать детей попавших в беду с любовью заботой и пониманием. Тогда они вырастают и становятся прекрасными людьми. Как например воспитанники детского дома «Семья». За всё время существования приюта ни один выпускник не бросил своего ребёнка. Эти дети как никто понимают ценность семьи.

Автор фотографий: Надежда Адаманцева