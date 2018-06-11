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На текущей неделе на территории субъектов Российской Федерации в зоне ответственности ВВО более 2,3 тысячи юнармейцев посетили летние лагеря
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На текущей неделе на территории субъектов Российской Федерации в зоне ответственности ВВО более 2,3 тысячи юнармейцев посетили летние лагеря 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Наибольшее число детских лагерей будет организовано на территории Хабаровского края.
На текущей неделе более 2,3 тысячи юношей и девушек, состоящих в рядах Общероссийского движения Юнармия, посетили летние лагеря, расположенные на территории субъектов Российской Федерации в зоне ответственности ВВО.
При проведении летних смен юнармейцы проходят расширенный курс начальной военной подготовки, принимают участие в военно-спортивных соревнованиях «Зарница», «Звезда», «Юнармеец», «Гонка Героев».
Помимо этого, молодые люди выполняют упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия.
Всего в летнем сезоне текущего года на территории субъектов Российской Федерации, входящих в зону ответственности Восточного военного округа, для юнармейцев и воспитанников военно-патриотических клубов организовано более 280 юнармейских лагерей.
Из них запланировано проведение более 10 стационарных, 6 палаточных, 2 лагеря-экспедиции, а также около 270 школьных лагерей дневного посещения.
Наибольшее число детских лагерей будет организовано на территории Хабаровского края, свои двери перед ребятами распахнут более 80 заведений, в Приморском крае около 80, в Сахалинской области около 30.
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