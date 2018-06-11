В карьере Нестеровского района утонул шестилетний мальчик 

Шестилетний мальчик утонул на карьере в посёлке Краснолесье Нестеровского района, когда отдыхал у водоёма с родителями. Об этом «Клопс» рассказал источник в правоохранительных органах.
Ребёнок утонул днём 11 июня. Тело сразу подняли из водоёма, но мальчик уже был мёртв. Семья ребёнка приехала на шашлыки из Гусевского района. Вместе с мальчиком отдыхала его 27-летняя мать. Подробности происшествия уточняются в региональном СУ СК России.
Днём ранее в Прибрежном утонул 14-летний ребёнок, о случившемся в экстренные службы сообщил отец подростка.