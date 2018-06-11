Воронежцев просят помочь лагерю для детей с синдромом Дауна

Воронежский благотворительный фонд «Солнечный домик», работающий с детьми с синдромом Дауна, объявил сбор средств на летний лагерь для своих подопечных и их семей.

Чтобы вывезти 23 семьи на неделю на турбазу, требуется 414 тысяч рублей. Сбор ведется на краудфандинговой платформе.

«Тема выезда 2018 — «Большой Эксперимент». Дети становятся младшими научными сотрудниками в институте, проводящем уникальные эксперименты, в ходе которых они попадут в ситуации и встретятся с героями, которые через игровые моменты сценария расскажут им о важности совместной деятельности, силе духа, необходимости заботиться о своем будущем и трудиться», — рассказали в благотворительном фонде.

Для родителей будет организована площадка с элементами арт-терапии для психологической поддержки и обмена опытом. Для детей — спортивные мероприятия, творческие мастерские, тематические квесты, танцевально-музыкальные занятия и даже театральная студия.