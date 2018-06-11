Ещё
Воронежцев просят помочь лагерю для детей с синдромом Дауна
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Воронежцев просят помочь лагерю для детей с синдромом Дауна 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Воронежский благотворительный фонд «Солнечный домик», работающий с детьми с синдромом Дауна, объявил сбор средств на летний лагерь для своих подопечных и их семей.
Чтобы вывезти 23 семьи на неделю на турбазу, требуется 414 тысяч рублей. Сбор ведется на краудфандинговой платформе.
«Тема выезда 2018 — «Большой Эксперимент». Дети становятся младшими научными сотрудниками в институте, проводящем уникальные эксперименты, в ходе которых они попадут в ситуации и встретятся с героями, которые через игровые моменты сценария расскажут им о важности совместной деятельности, силе духа, необходимости заботиться о своем будущем и трудиться», — рассказали в благотворительном фонде.
Для родителей будет организована площадка с элементами арт-терапии для психологической поддержки и обмена опытом. Для детей — спортивные мероприятия, творческие мастерские, тематические квесты, танцевально-музыкальные занятия и даже театральная студия.
АиФ: последние новости
Награждены победители программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок» Детские площадки Орла проверят на безопасность Санаторий «Горняцкий» открыл летний оздоровительный сезон для детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы60
Тест: из какого фильма это животное?4
Самые скандальные эротические сцены в истории кино16
«Ну, заяц, погоди!»: вспомните легендарный мультфильм1
Тест: знаете ли вы наши экранизации фантастики?
Видео
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение