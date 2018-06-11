Американские ученые провели эксперимент над новорожденными детьми

Матерей просили читать отрывки из детских книг. Позже запись включали засыпающим младенцам.

Качество сна младенцев способен улучшить голос матери. К такому выводу в ходе проведения научного исследования пришли эксперты университета в Мичигане под руководством Рональда Шервина, передает журнал Sleep.

Для участия в эксперименте были отобраны здоровые молодые женщины и их новорожденные дети. Матерей просили читать отрывки из детских книг. Позже запись включали засыпающим младенцам. Качество сна определялось при помощи передовых медицинских методов (с регистрацией циклов сна и бодрствования, а также электроэнцефалограммой).

Выяснилось, что дети, рожденные на 35-й неделе и позже, в состоянии сна реагируют на голос матери, а ее присутствие способно воздействовать на качество сна младенца.

Специалисты подчеркивают, что результаты эксперимента пока принято считать предварительными.