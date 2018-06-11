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Американские ученые провели эксперимент над новорожденными детьми
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Американские ученые провели эксперимент над новорожденными детьми 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Матерей просили читать отрывки из детских книг. Позже запись включали засыпающим младенцам.
Качество сна младенцев способен улучшить голос матери. К такому выводу в ходе проведения научного исследования пришли эксперты университета в Мичигане под руководством Рональда Шервина, передает журнал Sleep.
Для участия в эксперименте были отобраны здоровые молодые женщины и их новорожденные дети. Матерей просили читать отрывки из детских книг. Позже запись включали засыпающим младенцам. Качество сна определялось при помощи передовых медицинских методов (с регистрацией циклов сна и бодрствования, а также электроэнцефалограммой).
Выяснилось, что дети, рожденные на 35-й неделе и позже, в состоянии сна реагируют на голос матери, а ее присутствие способно воздействовать на качество сна младенца.
Специалисты подчеркивают, что результаты эксперимента пока принято считать предварительными.
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