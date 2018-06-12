Мой ребенок — футбольный фанат: 5 плюсов, о которых родители не задумываются

«Мой ребенок — футбольный фанат», — эту фразу можно произнести по-разному. Кто-то говорит ее с тревогой в голосе, кто-то — с гордостью. Рассмотрим причины оказаться в числе вторых!

Всю страну захватывает футбольная лихорадка грядущего Чемпионата мира по футболу. Симптомы этой «болезни» хорошо известны каждому родителю, чей ребенок фанатеет от футбола: гулкие удары мяча прямо в квартире, крики радости, слезы горечи и даже осколки разбившихся ваз…

Но вместе с тем есть и множество неоспоримых преимуществ детского увлечения футболом. О них «Летидору» рассказал директор Педагогического института физической культуры и спорта МГПУАлександр Страдзе.

Александр Страдзе

Коммуникация, социализация, интеграция

Поскольку футбол — это командная игра, он дает большие возможности ребенку раскрыть свой коммуникативный потенциал. Всем известно, что в этом виде спорта добиться результата можно только сообща.

Товарищи по команде могут стать верными друзьями и в повседневной жизни. Но в любом случае умение находить общий язык с разными ребятами обязательно пригодится в будущем.

Если ваш ребенок не играет в футбол, а только смотрит и поддерживает любимую команду, не беда. Все вышеперечисленные аспекты применимы и к болельщицкому сообществу.

Неиссякаемый запас общих тем для разговора, активное и увлекательное обсуждение, дружба по интересам — все это помогает развивать социальные навыки.

Ориентация на здоровый образ жизни

Никто не хочет, чтобы социализация его ребенка проходила в компании местных хулиганов. Гораздо лучше, если сын или дочь будет общаться в кругу болельщиков футбольной команды.

Во-первых, у такого ребенка перед глазами есть достойный жизненный ориентир, ведь, чтобы стать кумиром миллионов зрителей, спортсмен должен быть целеустремленным, выносливым и ответственным.

Во-вторых, увлечение любым видом спорта может стать отличной мотивацией попробовать в нем свои собственные силы. И пусть это будут любительские матчи на ближайшем от дома футбольном поле — высокий игровой темп и постоянная необходимость маневрировать укрепят организм и помогут подростку сбросить напряжение. Но даже если ваш ребенок не гоняет мяч, а просто болеет за любимую команду, просмотр динамичного матча даст ему мощную эмоциональную разгрузку, которая так необходима ребенку в переходном возрасте.

Адаптация к взрослой жизни

Футбол — не только один из самых захватывающих и зрелищных видов спорта, но и социокультурное явление. Это своеобразная жизнь в миниатюре, которая приучает детей к реалиям действительности, где не всегда все складывается так, как хочется.

Игра в футбол или его просмотр психологически подготавливают ребенка ко взрослой жизни.

Подчас драматичные развязки матчей учат достойно принимать победы и поражения, тренируют психологическую устойчивость.

Здоровый дух соперничества дисциплинирует, закаляет волю и развивает стремление к трудолюбию и упорству. Невозможность достигнуть цели без сплоченности и единения в команде преподает урок коллективной ответственности.

Через игру можно найти себя как личность, найти свое место в мире, прокачать лидерские качества. Ведь на поле созданы все условия для личностного самовыражения и развития, а примеры fair play в исполнении кумиров миллионов ориентируют на важные для любого человека ценности.

Укрепление семейных взаимоотношений

Мало что может сравниться с эмоциями отца от первого совместного похода с ребенком на футбол и радости матери от спортивных успехов сына.

Как правило, дети наследуют интересы родителей, равно как и симпатии к определенным командам. Вам всегда будет легко удивить вашего ребенка и устроить ему приятный сюрприз. Например, новый мяч или экипировка, плакат на стену, билет на матч, календари, стикеры, журналы на футбольную тематику могут стать отличным поощрением для юного любителя футбола.

А импровизированные желтые и красные карточки помогут в игровой форме показать ребенку, где и в чем он неправ.

Семейные просмотры матчей, абонементы на весь сезон домашних игр любимой команды, совместные пикники с семьями других юных футболистов — все это поможет сплотить детей и родителей.

Возможность разностороннего развития

Многие родители считают, что футбол дает ребенку исключительно физическое развитие. Однако это заблуждение.

Эта игра требует от команды креативного и нестандартного мышления, а успехов в современном футболе добиваются не столько физически сильные, сколько интеллектуально развитые игроки.

Умение следовать тактическим рисункам, мыслить и предугадывать ход оппонента в каждом игровом эпизоде развивают работу мозга.

А если ваш ребенок не занимается в секции, но фанатеет от футбола, следит за матчами, спортсменами, комментаторами и читает спортивные порталы, у него в дальнейшем может сформироваться интерес к определенным профессиям.

Например, он может стремиться к тому, чтобы стать спортивным журналистом, фотографом, комментатором, PR-специалистом в области спорта, работником пресс-службы.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!