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Детский сад № 9 Амурска стал образцом для России
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Детский сад № 9 Амурска стал образцом для России 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
По результатам Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» дошкольное учреждение №9 Амурска вошло в число лучших, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Это детский сад на 280 мест комбинированного вида, оказывает услуги, как по основной образовательной программе, так и детям с ограниченными возможностями здоровья, — рассказывает главный специалист управления образования Амурска Марина Головина.
По ее словам, в саду открыты группы как для обычных детей, так и для детей с тяжелыми нарушениями речи, есть группы оздоровительной направленности и для детей-инвалидов.
— Наш детский сад вошел в число лучших в стране не случайно. В нем эффективно выстроена система работы и наработана уникальная практика. Сад работает как апробационная площадка развития детей разных категорий возрастом от 1,5 до 7 лет. Многолетняя практика сложилась в четкую систему работы и дает хороший результат, — объясняет Марина Головина.
Результат выражается в показателях устранения нарушений здоровья у детей, таким образом, что они могут обучаться в обычной общеобразовательной школе и успешно усваивать программу.
— Приоритетным направлением в саду является математическое, географическое развитие детей. Кроме того, здесь ведется профориентационная работа с детьми в рамках краевого проекта «Компас самоопределения». Специалисты учреждения оказывают консультационные услуги детям из других учреждений города. В нем работают специалисты высшей квалификационной категории, есть учителя-логопеды, педагог-психолог и по физической культуре. Поэтому детсад №9 в Амурске очень востребован, — говорит Марина Головина.
Всероссийский смотр-конкурс определил 1 000 лучших детских садов России из 42 тысяч организаций дошкольного образования и учреждений, осуществляющих уход и присмотр за детьми дошкольного возраста.
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