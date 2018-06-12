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Четырехлетний ребенок утонул в карьере в Приморье
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Четырехлетний ребенок утонул в карьере в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мальчик утонул в карьере, расположенном на территории села в Спасском районе Приморского края. Об этом сообщило агентство Deita.ru.
Жители села вечером сообщили в полицию о несчастном случае с четырехлетним мальчиком. Ребенок упал в водоем и не смог самостоятельно выплыть из карьера на берег. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Спасти жизнь ребенку не удалось.
Спасатели констатировали факт гибели мальчика. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности данного дела. Опрашиваются родители ребенка, оставившие его без присмотра возле водоема.
Родственники заявили в полицию о пропаже 18‐летнего студента Уральского политехнического колледжа в Свердловской области. Спустя два дня Александра Колова нашли мертвым. Судебно-медицинская экспертиза установила, что молодой человек утонул в болоте.
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