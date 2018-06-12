В День рождения Пушкина в Новосибирске прошел праздник для детей

Сказочное лето для детей

День рождения Пушкина отметили в Первомайке

Увлекательную программу по сказкам русского писателя и поэта подготовили в Первомайском районе для детей с ограниченными возможностями.

Стихи и загадки

Десятки мальчишек и девчонок собрались в читальном зале библиотеки им. Крылова, где на полках можно найти немало интересных книг. Несмотря на то, что современная молодёжь уже не представляет жизни без гаджетов, многие дети по-прежнему любят яркие книжки с иллюстрациями. Сказки Пушкина — одни из самых любимых произведений.

«Недавно с мамой читали сказку Пушкина, — рассказала жительница Первомайского района 8-летняя Алина Крылова. — Там ещё белка ручная на дереве живёт и орешки всё грызёт. У нас лес недалеко от дома, где я тоже белку видела. Я попросила маму, и мы ей оставили в кормушке шишку и семечки. Как в той сказке!»

В День рождения Пушкина в Новосибирске всегда проходит немало интересных мероприятий, но почти все они — в центре мегаполиса. Добраться туда из отдалённого района мамам с детьми непросто, особенно если у ребёнка есть проблемы со здоровьем. «Но Пушкина ведь читают и любят не только новосибирцы, которые живут в центре, — говорит депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Панфёров. — В Первомайском районе, тоже, уверен, нет ни одного человека, который бы не читал его произведений. Моя любимая книга в детстве была „Сказка о царе Салтане“. Поэтому хотелось, чтобы в день рождения великого русского поэта все дети смогли ещё раз вспомнить его творчество и погрузиться в атмосферу стихов и сказок. Ведь они учат добру и взаимовыручке».

Сотрудники библиотеки подготовили для маленьких первомайцев увлекательную программу по произведениям Пушкина. Как выяснилось, ребята хорошо знакомы с творчеством Александра Сергеевича: хором отвечали на загадки и без труда узнавали иллюстрации из его сказок. Кроме того, мальчишки и девчонки смогли познакомиться и вместе весело провести время.

«В летние каникулы детям, конечно, не хочется сидеть дома. Они рвутся на свежий воздух играть, бегать, общаться со сверстниками, — говорит мама одного из детей, приглашённых на мероприятие, Юлия Макарова. — Но ребятишкам с ограниченными возможностями порой бывает непросто общаться со сверстниками — не всегда их воспринимают доброжелательно. Между тем общение и игры необходимы всем детям, без них ведь не будет развития. Поэтому такие мероприятия очень нужны, особенно для тех ребят, которые не ходят в обычную школу из-за проблем со здоровьем и у них нет возможности часто бывать в кругу сверстников».

Помогут с путёвкой

Финансовую помощь в организации программы для детей оказал депутат Евгений Панфёров, на округе которого проходило это мероприятие. На выделенные средства ребятам приобрели подарки. Совсем недавно у них был ещё один праздник — День защиты детей, который совпадает с началом больших школьных каникул. Депутат пожелал ребятам интересно провести лето. Для детей это всегда время веселья, новых открытий и знакомств.

Оказывают на округе и другую поддержку семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В приёмную депутата родители таких ребятишек обращаются довольно часто. «В основном требуется юридическая помощь, — рассказывает Евгений Панфёров. — Родители хотят знать, какие льготы им положены и как ими воспользоваться. Много вопросов было также по лекарственному обеспечению — не всегда в аптеках готовы оперативно предоставить нужный препарат. Немало и тех, кто просит помочь получить путёвку на санаторно-курортное лечение для детей, ведь многим ребятишкам с особенностями развития требуются различные лечебные процедуры. Консультацию всегда готов дать юрист, который работает в приёмной на округе (ул. Аксёнова, 48)».