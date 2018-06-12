Дети и подростки нарисовали в Чите флаг России

ЧИТА, 12 июня. / ТАСС /. Российский триколор площадью около 45 квадратных метров нарисовали дети и подростки во вторник, в День России, на территории Парка Победы в Чите. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), организовавшего акцию.

"Около двух часов, несмотря на июньскую жару, дети, подростки и их родители мелками рисовали на асфальте огромный флаг России. В ширину он получился около трех метров, а в длину — примерно 15", — рассказали в ОНФ.

Пресс-секретарь регионального отделения народного фронта Марина Лиханова добавила, что в акции участвовали юнармейцы, воспитанники детской железной дороги, активисты ОНФ и все желающие.

В День России в Чите пройдут десятки праздничных мероприятий — спортивные соревнования, концерты и поэтические встречи. Кульминацией праздника станет большой концерт «Хороводы России», участниками которого станут артисты краевой филармонии, ансамблей «Забайкальские узоры» и «Забайкальские казаки», известные в регионе группы и музыканты.