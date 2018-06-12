Около 3500 детей отдохнут в центре «Премьер» в Анапе

Глава Краснодара Евгений Первышов принял участие в церемонии открытия первой смены детского центра «Премьера» в Анапе. Об этом сообщил сайт Администрации и городской Думы Краснодара.

В 2018 году бесплатные путевки вручат 120 юным жителям Краснодара. Всего летом лагерь посетят 3400 ребят.

Организаторы центра «Премьер» запланировали проведение фестиваля творчества «Морская душа» и конкурса «Анапа — республика детства».

Ребят навестят олимпийские чемпионы, которые расскажут о своих победах. Также им предстоит выступить в роли судей на спортивных соревнованиях.

В зоне отдыха откроют несколько спортивных площадок и благоустроенный пляж.

«Уверен, что время, проведенное в этом лагере, будет ярким и запоминающимся», — рассказал Евгений Первышов.

В 2017 году строители выполнили в корпусах капитальный ремонт. А в 2018-м граффити-художники со всей России раскрасили здания в рамках фестиваля стрит-арта «Арт-Премьера».

Волонтеры и полиция нашли 12‐летнего мальчика, пропавшего из детского лагеря, расположенного в лесу Краснодарского края. Его потеряли при пересчете воспитанников.