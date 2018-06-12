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Национальный календарь прививок расширят к 2020 году
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Национальный календарь прививок расширят к 2020 году 

CHIPS journal 2 часа назад
Фото: CHIPS journal
Газета «Известия» сообщила, что Министерство здравоохранения решило расширить календарь профилактических прививок и к 2020 году ввести обязательное вакцинирование детей от гемофильной инфекции.
Речь идет о защите от менингита, пневмонии и сепсиса. На данный момент бесплатно от гемофильной инфекции прививают только малышей из группы риска (детей с ВИЧ, онкологией или недоношенностью). В планах министерства со временем добавить в календарь прививки от ветряной оспы и ротавирусной инфекции.
Введение новых пунктов в Национальный календарь прививок стало возможно благодаря тому, что в ближайшее время в России выйдет в массовое производство отечественная вакцина от гемофильной инфекции, которую разрабатывали 15 лет, и отпадет необходимость покупать вакцины за рубежом.
Завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов подтвердил, что «готовятся к госрегистрации пятикомпонентные комбинированные вакцины с цельноклеточным и бесклеточным коклюшным компонентом. Новая „Пентавакцина“ отличается от ранее зарегистрированных наличием Hib-компонента, обеспечивающего защиту от гемофильной инфекции».
О необходимости расширять Национальный календарь прививок говорят не только представители министерства, но и практикующие врачи. Так, в недавней записи в Фейсбуке педиатр Федор Катасонов призвал родителей прививать детей сверх графика, а после пояснил, каких именно вакцин не хватает в НКПП.
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