Национальный календарь прививок расширят к 2020 году

Газета «Известия» сообщила, что Министерство здравоохранения решило расширить календарь профилактических прививок и к 2020 году ввести обязательное вакцинирование детей от гемофильной инфекции.

Речь идет о защите от менингита, пневмонии и сепсиса. На данный момент бесплатно от гемофильной инфекции прививают только малышей из группы риска (детей с ВИЧ, онкологией или недоношенностью). В планах министерства со временем добавить в календарь прививки от ветряной оспы и ротавирусной инфекции.

Введение новых пунктов в Национальный календарь прививок стало возможно благодаря тому, что в ближайшее время в России выйдет в массовое производство отечественная вакцина от гемофильной инфекции, которую разрабатывали 15 лет, и отпадет необходимость покупать вакцины за рубежом.

Завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов подтвердил, что «готовятся к госрегистрации пятикомпонентные комбинированные вакцины с цельноклеточным и бесклеточным коклюшным компонентом. Новая „Пентавакцина“ отличается от ранее зарегистрированных наличием Hib-компонента, обеспечивающего защиту от гемофильной инфекции».

О необходимости расширять Национальный календарь прививок говорят не только представители министерства, но и практикующие врачи. Так, в недавней записи в Фейсбуке педиатр Федор Катасонов призвал родителей прививать детей сверх графика, а после пояснил, каких именно вакцин не хватает в НКПП.

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