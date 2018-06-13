В российском календаре прививок появится новая обязательная вакцина

Более того, в больницы поступит вакцина отечественного производства.

Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) изменится в 2020 году. О расширении количества обязательных вакцин на днях журналистам сообщили в Минздраве . Так, стало известно, что помимо уже заявленных прививок от ветрянки и ротавирусной инфекции, в календаре появится и необходимость защищать детей от гемофильной инфекции. Эти вакцины будут вводиться бесплатно, пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Минздрава. Соответствующие предложения уже внесены на рассмотрение Правительства России

Так, в списке задач на будущее в этом докладе значится: «расширение Национального календаря профилактических прививок (ветряная оспа, ротавирусная инфекция, гемофильная инфекция для всех детей)». В пресс-службе Минздрава заметили, что перемены стоит ждать к 2020 году. Сейчас же от гемофильной инфекции прививают только малышей из группы риска (недоношенных, с ВИЧ, онкологическими заболеваниями и так далее). Вакцина зищищает детей от гнойного менингита, отита, заболеваний дыхательных путей (пневмония, бронхит), сепсиса.

Пока изменения не внесены, Минздрав решает вопрос с тем, где найти средства для расширения календаря прививок. Сейчас прививать детей от гемофильной инфекции очень дорого, поскольку вакцина закупается за рубежом. Однако, по словам завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаила Костинова, вскоре в массовое производство выйдет и отечетвенный аналог.

Прививку необходимо делать всем без исключения в возрасте трех месяцев, позже уже бессмысленно. Эта инфекция вызывает менингит с летальным исходом. Болезнь также часто переходит в хроническую форму заболеваний лор-органов, и это никак не лечится, например отит, гайморит, тонзиллит,

— заметил эксперт.

В Национальной иммунобиологической компании при госкорпорации Ростех журналистам подтвердили, что разработка отечественной вакцины против гемофильной инфекции находится на стадии завершения.

Подробнее о гемофилии можно узнать в специальном материале «Летидора».