Более 300 юных ноябрьцев отдохнут и оздоровятся на юге Тюменской области

Этим летом отдохнуть и оздоровиться в летних здравницах Тюменской области смогут 367 детей и подростков Ноябрьска в возрасте от 7 до 17 лет. Областной оздоровительный центр «Снежинка», в котором будут отдыхать дети, расположен в экологически чистом районе в тридцати километрах от областного центра в сосновом бору на живописном берегу озера Антоново. За смену ребята отдохнут и пройдут фито-, физио— и грязелечение.

Как отмечает пресс-служба администрации города, сейчас в центре работает комиссия из Ноябрьска, которая оценивает условия размещения и качество предоставляемых услуг. Также в планах проверяющих — встречи с детьми и наставниками, сбор предложений и пожеланий по организации отдыха.