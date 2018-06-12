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Более 300 юных ноябрьцев отдохнут и оздоровятся на юге Тюменской области
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Более 300 юных ноябрьцев отдохнут и оздоровятся на юге Тюменской области 

Noyabrsk24.ru 2 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Этим летом отдохнуть и оздоровиться в летних здравницах Тюменской области смогут 367 детей и подростков Ноябрьска в возрасте от 7 до 17 лет. Областной оздоровительный центр «Снежинка», в котором будут отдыхать дети, расположен в экологически чистом районе в тридцати километрах от областного центра в сосновом бору на живописном берегу озера Антоново. За смену ребята отдохнут и пройдут фито-, физио— и грязелечение.
Как отмечает пресс-служба администрации города, сейчас в центре работает комиссия из Ноябрьска, которая оценивает условия размещения и качество предоставляемых услуг. Также в планах проверяющих — встречи с детьми и наставниками, сбор предложений и пожеланий по организации отдыха.
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