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Семейный конкурс 

ТВ-МИГ 51 минуту назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса detibaikala.com/
Администрация Ленинского района города Владимира в преддверии предстоящего Дня семьи, любви и верности проводит конкурс «Семейное счастье — 2018».
Как отмечают организаторы, в конкурсе могут принять участие семьи, имеющие детей, ведущие здоровый образ жизни, придерживающиеся принципов совместного семейного труда и отдыха, занимающиеся спортом, декоративно-прикладным, музыкальным и иными видами творчества.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 июня в администрации района.
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