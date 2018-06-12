Семейный конкурс

Фото с ресурса detibaikala.com/

Администрация Ленинского района города Владимира в преддверии предстоящего Дня семьи, любви и верности проводит конкурс «Семейное счастье — 2018».

Как отмечают организаторы, в конкурсе могут принять участие семьи, имеющие детей, ведущие здоровый образ жизни, придерживающиеся принципов совместного семейного труда и отдыха, занимающиеся спортом, декоративно-прикладным, музыкальным и иными видами творчества.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 июня в администрации района.