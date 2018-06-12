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Более тридцати человек остаются в больницах после отравления в Севастополе
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Более тридцати человек остаются в больницах после отравления в Севастополе 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
ЧП в Крыму произошло ещё 9 июня, однако в крупные СМИ информация начала поступать только накануне.
Массовое отравление коснулось оздоровительных лагерей «Ласпи» и «Чайка» под Севастополем. Всего были госпитализированы тридцать шесть человек, из которых тридцать детей и шесть взрослых.
Сейчас состояние пострадавших оценивается врачами Севастопольской инфекционной больницы как удовлетворительное. Уже завтра должны быть готовы результаты бактериологического исследования, по итогам которого может быть принято решение о выписке больных.
Аппаратом уполномоченного по правам ребёнка в городе Севастополь принято решение организовать выездную проверку в подвергшихся отравлению оздоровительных лагерях.
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Фото: Tyler John (talk)
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