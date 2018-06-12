Более тридцати человек остаются в больницах после отравления в Севастополе

ЧП в Крыму произошло ещё 9 июня, однако в крупные СМИ информация начала поступать только накануне.

Массовое отравление коснулось оздоровительных лагерей «Ласпи» и «Чайка» под Севастополем. Всего были госпитализированы тридцать шесть человек, из которых тридцать детей и шесть взрослых.

Сейчас состояние пострадавших оценивается врачами Севастопольской инфекционной больницы как удовлетворительное. Уже завтра должны быть готовы результаты бактериологического исследования, по итогам которого может быть принято решение о выписке больных.

Аппаратом уполномоченного по правам ребёнка в городе Севастополь принято решение организовать выездную проверку в подвергшихся отравлению оздоровительных лагерях.

Читайте также: В уральском детском лагере отравились более полусотни детей и Роспотребнадзор опубликовал советы по отдыху детей в лагере

Фото: Tyler John (talk)