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«Дальпитерстрой» начал строительство нового детского сада в Шушарах
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«Дальпитерстрой» начал строительство нового детского сада в Шушарах 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Дошкольное учреждение расположится в поселке Ленсоветовский.
Застройщик уже выполнил разработку котлована, проложил дренаж участка и провел вынос инженерных сетей. Сейчас «Дальпитерстрой» ведет подготовку к монолитным работам по заливке фундамента и стен подвала будущего детского сада.
Комфортное и просторное трехэтажное здание застройщик оборудует бассейном. Там будут проходить занятия по детской аква-аэробике.
Садик рассчитан на 190 мест. Работы завершатся в декабре 2018 года. А в марте 2019-го «Дальпитерстрой» планирует передать детский сад городу.
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