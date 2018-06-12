Военная академия РХБ защиты приняла участие в «Дне силовых структур» военно-исторического лагеря «СОХРАНЯТЬ, ЗАЩИЩАТЬ, СОЗИДАТЬ»

Для ребят был организован показ современных средств защиты и приборов радиационной и химической разведки.

В загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Красная горка» для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей из многодетных семей под руководством военно-исторического общества в рамках проведения военно-исторического лагеря «СОХРАНЯТЬ, ЗАЩИЩАТЬ, СОЗИДАТЬ» прошёл День силовых структур. По традиции, активное участие в проведении мероприятий военно-исторического общества приняли военнослужащие Военной академии.

Для ребят был организован показ современных средств защиты и приборов радиационной и химической разведки. Ребята с большим интересом ознакомились с представленными образцами, смогли подержать их в руках, примерить на себя средства защиты, получили ответы на все интересующие их вопросы, в том числе и об условиях поступления и порядке обучения в Военной академии.