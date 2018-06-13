Спасатели нашли тело ребенка, упавшего в Туру с бордюра набережной

Тюменские спасатели нашли тело утонувшего 10-летнего мальчика, который упал в воду, катаясь на самокате по бордюру набережной. Трагедия произошла в восьмом часу вечера. По словам очевидцев, ребенок вместе с друзьями находился на нижнем ярусе около фонтана без присмотра взрослых.

— Поисками мальчика занимались водолазы, они обследовали дно реки, глубина которой от пяти до восьми метров, — подтвердили в ТОСЭР.

Работа спасателей длилась до полуночи. Поиски ребенка усложнялись плохой видимостью. Тем не менее тело удалось обнаружить.

— Мальчик лежал прямо на затопленном парапете, в нескольких метрах от лестницы, где и свалился в воду. Удивительно, как его сразу не нашли. Не всплыл, потому что попал под какие-то трубы, — рассказал 72.ru очевидец.