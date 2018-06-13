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Спасатели нашли тело ребенка, упавшего в Туру с бордюра набережной
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Спасатели нашли тело ребенка, упавшего в Туру с бордюра набережной 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Тюменские спасатели нашли тело утонувшего 10-летнего мальчика, который упал в воду, катаясь на самокате по бордюру набережной. Трагедия произошла в восьмом часу вечера. По словам очевидцев, ребенок вместе с друзьями находился на нижнем ярусе около фонтана без присмотра взрослых.
— Поисками мальчика занимались водолазы, они обследовали дно реки, глубина которой от пяти до восьми метров, — подтвердили в ТОСЭР.
Работа спасателей длилась до полуночи. Поиски ребенка усложнялись плохой видимостью. Тем не менее тело удалось обнаружить.
— Мальчик лежал прямо на затопленном парапете, в нескольких метрах от лестницы, где и свалился в воду. Удивительно, как его сразу не нашли. Не всплыл, потому что попал под какие-то трубы, — рассказал 72.ru очевидец.
Сейчас правоохранительным органам предстоит выяснить, при каких обстоятельствах погиб ребенок и где в этот момент находились его родители.
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